"До сих пор нет ответа на главный вопрос": Зеленский назвал условия справедливого мира для Украины

В пятницу, 23 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова двигаться к реальной дипломатии после прекращения огня. Также в планах встреча украинской и американской команд в Абу-Даби в начале или середине ноября, где переговоры могут пройти на техническом уровне.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне, сообщает Укринформ. Прекращение огня должно предшествовать предметной работе над мирным планом.

"Сегодня это прекращение огня. Это пункт номер один, и, на мой взгляд, именно после этого мы сможем начать настоящую дипломатию, а рабочие группы смогут работать над планом", – подчеркнул президент.

После недавней встречи спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москве обсуждалась возможность разблокирования переговорного процесса. В дальнейшем, по словам главы государства, возможны трехсторонние переговоры на уровне лидеров.

Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых элементов справедливого мира должна стать сильная украинская армия. Для ее содержания Украине понадобится финансовая поддержка партнеров как минимум в течение десяти лет. Это также необходимо для восстановления страны после российских атак и поддержки экономики.

Кроме того, Украине потребуются системы противовоздушной обороны и другие технологии для защиты даже после окончания войны. Среди возможных составляющих гарантий безопасности президент назвал присутствие на территории Украины представителей европейской Коалиции желающих при поддержке США.

В то же время Зеленский обратил внимание на отсутствие четкого механизма реагирования на возможное повторное вторжение России.

"Нам нужен не просто мир. Мир должен быть справедливым и прочным. А это зависит от гарантий безопасности", – заявил глава государства.

До сих пор остается открытым вопрос, кто именно и как будет реагировать, если Россия вновь прибегнет к агрессии с применением беспилотников, ракет или сухопутных войск.

Среди других важных условий завершения войны Зеленский назвал восстановление Украины, привлечение американского и европейского бизнеса, а также вступление страны в Европейский Союз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что заморозка войны на нынешних позициях может стать реальным способом ее завершения. Украина стремится как можно скорее прекратить боевые действия, однако не соглашается с тем, чтобы Россия добивалась территориальных уступок с помощью давления и массированных атак.