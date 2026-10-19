"Поможет завершить войну": в правительстве США оправдали дизельную сделку и придумали новый план

Министр энергетики США Крис Райт попытался оправдать решение президента Дональда Трампа закупать российскую нефть и не ужесточать санкции против Кремля. Он заявил, что это "не финансовый спасательный круг", а "метод пряника" для диктатора Владимира Путина – впрочем, разницу между этим Райт не объяснил.

Министр прокомментировал ситуацию для ABC News. "Это пряник, чтобы попытаться прекратить войну. Это не экономический спасательный круг для России", – сказал он в воскресенье, 18 октября, в программе This Week.

Представитель американского правительства утверждает: Российской Федерации якобы придется прекратить полномасштабное вторжение в Украину, чтобы иметь достаточно нефтепродуктов для продажи.

"Единственный способ, которым РФ извлечет выгоду из этого шага, заключается в том, что она должна экспортировать дизельное топливо – а это означает, что она должна либо потреблять меньше топлива внутри страны, либо сократить военные усилия, либо иметь возможность ремонтировать свои нефтеперерабатывающие заводы. А этого она может достичь только благодаря мирному соглашению с Украиной, прекращению огня в энергетике или шагу к миру", – высказал мнение Райт.

Игнорируя уступки России, глава Минэнерго США заверил, что Белый дом "по-прежнему оказывает сильное давление" на российского лидера.

"Еще никогда не было таких санкций против России, как во времена администрации Трампа. Четыре с половиной года этой войны, полтора миллиона жертв не положили ей конец. Трамп не собирается просто разводить руками и говорить: "Ну, думаю, мы никогда не сможем это остановить", – похвалил он своего босса.

Райт обвинил политических оппонентов Трампа еще и в том, что они якобы повышали цены на топливо.

"Люди возмущены высокими ценами на бензин и дизель, и мы это понимаем, поэтому работаем над решением этой проблемы различными способами. А демократы на протяжении 15 лет делали все возможное, чтобы сделать энергоносители дороже", – сказал чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр финансов США Скотт Бессент трижды уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли Украина союзником Соединенных Штатов Америки. В то же время он отметил, что именно Киев, а не Москва, получает военную поддержку от Вашингтона.

– Между тем решение Дональда Трампа отложить новые санкции против РФ за несколько дней до их вступления в силу вызвало волну возмущения в Конгрессе США. Законопроект, направленный на оказание экономического давления на Россию, ранее был принят законодателями с подавляющим двухпартийным большинством. Теперь представители Демократической и Республиканской партий выступили с критикой указа американского президента.