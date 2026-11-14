"Помощь Украине – это защита Франции!" Макрон призвал помешать новой авантюре Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что война в Украине напрямую касается французов, ведь речь идет о безопасности всей Европы; именно поэтому помочь Украине защититься – значит защитить Францию и французов. Он призвал продолжать поддержку Киева, особенно накануне зимы.

Об этом Макрон написал в соцсети Х в субботу, 14 ноября, обращаясь к соотечественникам. По словам политика, российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, чтобы заставить Украину сдаться, усиливая удары по гражданскому населению и пытаясь погрузить страну во тьму этой зимой.

"Наша ответственность – сделать эту ставку провальной", – заявил президент.

Макрон подчеркнул: если Россия силой навязывает свою волю европейской стране, в данном случае Украине, это подрывает стабильность всей Европы. Именно поэтому помощь Киеву вновь была в центре обсуждений во время 9-го саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета. Там лидеры продемонстрировали единство в отношении двух приоритетов, о которых глава государства рассказал гражданам Франции.

Первый приоритет – помочь Украине пережить зиму

Последние разговоры с американскими посланниками показали, что Путин не хочет вести переговоры. Хотя его армия не продвигается вперед, а даже отступает и несет значительные потери, диктатор все равно надеется заставить Украину сдаться, усиливая удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре.

Макрон подчеркнул необходимость продолжать оказывать финансовую поддержку и помогать Украине защищать свое население, электростанции и электросети.

"Скажем прямо: те, кто стремится ограничить ресурсы Украины, на самом деле хотят заставить ее пойти на несправедливый мир, который приведет к ее длительной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это путь к следующей войне. Это не может быть позицией Франции", – написал он.

Второй приоритет – сотрудничество с Украиной ради достижения справедливого и устойчивого мира

Европа должна взять на себя полную ответственность в этом процессе, ведь от этого мира зависит также безопасность всего континента, подчеркнул Макрон.

"Вчера на заседании Европейского совета мы еще раз подтвердили наше единство в этом вопросе. На саммите Европейского политического сообщества мы приняли историческое решение. 42 страны по инициативе Франции одобрили декларацию о принципах, которыми должна руководствоваться безопасность Европы", – сообщил французский лидер.

В этом также заключается смысл работы Коалиции желающих, созданной в начале 2025 года с целью подготовки гарантий безопасности для Украины. Основы для этого были заложены в декларации, принятой в Париже в начале года, напомнил Макрон. Она предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональных сил, которые можно будет развернуть после заключения перемирия.

"Теперь мы должны пойти дальше и четко заявить, в том числе и россиянам, чего мы хотим после окончания войны. Мы также должны четко определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в отношении долгосрочной безопасности Европы", – написал президент.

Он выразил уверенность в том, что Украина, у которой самая мощная в Европе конвенционная армия, должна играть ключевую роль вместе с НАТО, в рамках которого занимает надлежащее место.

"Наша цель ясна: добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем вместе со всеми продолжать укреплять общую систему безопасности Европы. Только так мы обеспечим долгосрочную защиту украинцев, французов и всех европейцев", – резюмировал Макрон.

Скриншот поста Эммануэля Макрона в Х

Скриншот поста Эммануэля Макрона в Х

Как сообщал OBOZ.UA, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она предлагает провести переговоры в Брюсселе, поскольку, по ее мнению, это место соответствует теме обсуждения – речь пойдет о финансировании Украины.

По ее словам, "проблема финансирования Украины является вопросом, который сегодня волнует всю Европу". Политик заявила, что в случае избрания на пост главы государства она "будет в течение шести месяцев" оказывать финансовую помощь Украине, но после этого "прекратит" такую поддержку.