Блог | Пока в РФ не будет своего Брандта, Украине был бы полезен свой коллективный Медведев

Вследствие неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину путинская Россия безусловно и однозначно – на глазах у всего мира (включая США и КНР) – нарушила в частности:

Устав ООН,

Хельсинкский заключительный акт,

Будапештский меморандум,

Стамбульскую хартию европейской безопасности.

Далее текст на языке оригинала.

Таким чином було створено об’єктивні передумови того, що відтепер будь-які нові угоди чи домовленості з путінською РФ –

практично діятимуть лише за життя Путіна й майже миттєво повністю втратять реальну чинність після її закінчення.

Ця всім зрозуміла теза має постійно напівофіційно підкреслюватись в Україні "колективним Медведєвим" на всіх рівнях

(крім, звісно, президента чи керівництва ВР, Кабміну й МЗС),

що створюватиме паралельну політичну реальність для Мордору,

яка була би певним аналогом невизначеного ставлення в світі до статусів, приміром, Тайваню, Косово чи Абхазії.

За такого підходу підписати можна заради миру будь-що,

а потім все спростувати, посилаючись на переважаючу дію вищезгаданих документів

(до яких причетні Сполучені Штати – до трьох, а також Китай – до двох),

і почати вже з новим керівництвом Росії СПРАВЖНІ перемовини.

Якщо ж казати значно ширше, тобто на перспективу, – про повне сприйняття РФ як членкині міжнародного співтовариства в [далекому?] майбутньому,

то воно можливе лише після того, як там з’явиться свій Віллі Брандт,

який, нагадаю, на посту канцлера ФРН 7 грудня 1970 року став на коліна перед пам’ятником жертвам повстання у Варшавському гетто.

Саме так починалося Повернення Німеччини до Цивілізації.

[І тепер там можливе навіть таке –

пряма мова канцлера Мерца:

"Я хочу дуже чітко донести наше послання Сполученим Штатам: будь ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати в команді Європи та України".

Дійсно вельми чітко. Штати мають бути в команді Європи й України!]

Так от, Каяття КОЛИСЬ буде і в Росії –

тож повертатимуться колишні мордоряни до світу тільки таким чином.

Не завтра.