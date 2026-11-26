"Домой вернутся тысячи людей": Кушнер рассказал, когда состоится крупнейший обмен пленными между Украиной и Россией

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что крупнейший за время войны обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться перед рождественскими праздниками. По его словам, в рамках соответствующих договоренностей домой смогут вернуться тысячи людей.

Об этом Кушнер рассказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Маттиасу Депфнеру в рамках подкаста MD Meets. Американский представитель отметил, что организация масштабного обмена была одной из главных целей трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Что известно о подготовке масштабного обмена пленными

По словам Кушнера, американской стороне удалось организовать встречу представителей Украины, США и России, во время которой обсуждали возможность проведения масштабной гуманитарной операции.

"Цель трехсторонней встречи заключалась, во-первых, в том, чтобы выяснить, сможем ли мы провести масштабный гуманитарный обмен пленными, который состоится очень скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим за все время войны", – сказал он.

Кушнер подчеркнул, что благодаря этому домой смогут вернуться тысячи людей. При этом американский представитель не назвал конкретную дату проведения обмена.

Он также признал, что согласование трехсторонней встречи в Абу-Даби, которая состоялась 10–11 ноября, потребовало несколько больше времени, чем рассчитывали в Вашингтоне.

Джаред Кушнер на пресс-конфе... Источник: Скриншот видео Развернуть

Что Буданов рассказал о подготовке нового обмена пленными

25 ноября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал следующий обмен военнопленными. По его словам, первые украинские защитники могут вернуться домой уже в конце ноября или в начале декабря.

Буданов отметил, что запланированный обмен может охватить более тысячи человек. В то же время из-за масштабности операции возвращение пленных будет проходить в несколько этапов – по несколько сотен человек.

Руководитель ОП также сообщил, что процесс согласования деталей с российской стороной уже продолжается. Однако между Украиной и РФ до сих пор остаются разногласия по спискам лиц, которых должны освободить из плена.

Как писал OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявил, что переговоры о завершении войны в Украине застряли на территориальном вопросе. По мнению американского представителя, прежде чем обсуждать возможные территориальные уступки, необходимо определить условия послевоенного урегулирования, в частности вопрос гарантий безопасности.