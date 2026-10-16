Блог | До января – давление, после – политическая битва: на что Украине надеяться в США

До января включительно Трамп применит максимальное давление, чтобы помочь своему другу Владимиру в зимнем наступлении. Соглашаться с его действиями нельзя ни в коем случае. Иначе каждая наша временная уступка станет основой для дальнейших действий.

Дипломатию нужно развивать, но не с Трампом, в этом нет смысла.

Нужно развивать дипломатию с республиканцами, которые сейчас начинают понемногу отворачиваться от Трампа, понимая, что он похоронил долгосрочные перспективы их партии, и с демократами. Потому что это силы, которые есть и будут. И именно с ними нужно строить правильные союзы.

Да, эти два года Трамп пытался продать нас РФ, постепенно сокращая помощь, которая была согласована еще до него. Хорошо, что у него нет абсолютной власти, иначе все было бы гораздо хуже. Но Трамп – это не все республиканцы. Не вся Америка. И судить по нему всю Америку не стоит.

Так что дипломатия сейчас крайне необходима, но с пониманием того, что первые результаты будут только с начала следующего года, когда за Трампа возьмутся демократы, а республиканцы начнут дистанцироваться от MAGA, чтобы их с ней не связывали, ведь им еще предстоит идти на следующие выборы. А это будет проблематично после всех расследований, которые ждут MAGA после выборов.

Так что держимся. Лучик надежды "пережить Трампа" уже где-то появился на горизонте. Теперь нужно до этого дожить.