"К нам обращались с сигналом": Зеленский объяснил ситуацию по предоставлению США разведданных Украине и ударов по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал текущее состояние сотрудничества с американскими партнерами в сфере разведки, а также ситуацию вокруг атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ. По его словам, Украина и США возобновили полномасштабный обмен разведывательной информацией.

Президент выразил благодарность всем, кто способствовал этому решению, включая американское руководство и военных. Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями украинских медиа.

Обмен разведданными и удары по НПЗ

"Обмен разведданными возобновился. Мы благодарны американским партнерам – всем, кто это сделал: и президенту Дональду Трампу, и военным, и каждому, кто помогал", – подчеркнул украинский президент.

Комментируя ситуацию с ударами по нефтеперерабатывающим заводами на территории России, глава государства подтвердил, что Киев неоднократно получал сигналы с просьбой воздержаться от таких атак.

В ответ Украина предложила поработать над деэскалацией в энергетической сфере. После того как президент США публично выступил с инициативой энергетического перемирия, украинская сторона поддержала эту идею. Украина в одностороннем порядке соблюдала паузу в течение трех суток, несмотря на то что Россия продолжала атаковать украинскую энергетику.

По словам президента, украинским силам было поручено в течение минимум 72 часов наносить удары по другим целям, не затрагивая НПЗ. Однако этот шаг не привел к встречным действиям.

"К нам действительно неоднократно обращались с сигналом – не бить по российским НПЗ. Мы сказали: "Давайте поработаем над деэскалацией по энергетике". Затем Президент США вышел с такой публичной позицией в Truth Social об энергетическом перемирии. Мы ее поддержали, и после этого трое суток мы не отвечали ударами по российским российским НПЗ. энергетике. Я сказал: "Давайте мы не менее 72 часов будем спокойно отвечать по другим целям. Не трогаем НПЗ". Это не помогло. Была разная риторика. И нас никто не поблагодарил за эти трое суток", – рассказал Зеленский.

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