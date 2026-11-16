Блог | Для завершения войны в Украине действительно необходимы трехсторонние переговоры: но чьи именно

Безусловно, переговоры об Украине не имеют никакого смысла без самой Украины – это абсолютно ясно уже всем.

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А от щодо участі в них мордора, доки там все вирішує Путін, – є певні сумніви, адже, якщо на нього не тиснути, то він недоговороздатний, оскільки ж, таким чином, для його договороздатності на нього треба тиснути, то той, хто зможе продуктивно це робити, й має бути замість нього на таких перемовинах (саме замість нього, а не поряд з ним: щоб не заважав).

І тут ми змушені виключити сучасні США: який вже там тиск? Трамп-Зятькофф-Вітькофф – команда, дуже м’яко кажучи, не тискоздатна.

Тож другим має бути Китай: що він скаже, те Путін і зробить. Тобто Україна й КНР?

Ні, цього замало. Адже хтось мусить тиснути й на китайців, щоб їм все це було справді цікаво.

А якщо так – треба знову згадати про Штати, бо тільки вони й можуть бути за китайського варіанту ефективні, хоча й без усіляких бізнес-оффов, адже вистачить і Трампа (який не є, а наразі воно там у них президент).

Виходить – Україна, замість Росії КНР, а для неї США.

Дехто може зауважити, що є ще, мовляв, Європа.

Ні, весь цирк у тому, що Європи й немає!!! Вона не в змозі навіть визначити свого єдиного представника! Тупе "консенсусне право" помножило Європу (ЄС, НАТО тощо) на цілком абсолютний нуль!

І навіть якщо хтось від неї й буде, він виступатиме лише як приватна особа – хоч Урсула, хоч Кая, тому що повноважень на щось більше ніколи не отримає.

Тому – без неї, просто не варто тягнути на перемовини щодо конкретної війни надто загальні питання "нової архітектури європейської безпеки", які гарантовано ці перемовини поховають.

Підсумок: таки так – Україна, Китай, Сполучені Штати [сухий залишок].

Обом "дорослим" наддержавам-надгигантам буде вельми приємно.

Рютте – спостерігачем в готелі.

А іншим вони все розкажуть.