"Для танго нужны двое": Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине. Видео

Президент США Дональд Трамп снова сделал заявление о "миролюбии" российского диктатора Владимира Путина. Тот якобы хочет завершения развязанной РФ войны против Украины, чем она закончится, пока неизвестно?

Заявление Трампа цитирует Clash Report. При этом глава Белого дома снова употребил уже довольно затасканную метафору о "танго", для которого "нужны двое".

Что сказал Трамп

Трамп подчеркнул, что продолжает работу над завершением российско-украинской войны – и считает, что Москва хочет установления мира.

"Я думаю, у нас [с Путиным] были очень хорошие разговоры. Я думаю, Путин хотел бы видеть окончание войны. Я верю в это, и для танго нужны двое, но я верю, что он хочет видеть ее завершение", – заявил он.

В то же время американский президент предположил, что и Украина, которая который год подряд вынуждена защищаться от российского вторжения, теряет своих граждан и страдает от ежедневных вражеских ударов – тоже не против того, чтобы Россия прекратила войну.

"Я думаю, другая сторона [Украина] хотела бы видеть ее завершение, и я могу сказать вам, что НАТО хотело бы видеть", – подчеркнул Трамп.

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Как сообщал OBOZ.UA, также Трамп заявил, что был очень строг с Россией, и сразу же пригласил Путина на G20.

В то же время президент США заявил, что российский диктатор начал агрессию против Украины, потому что обиделся из-за исключения России из "Группы восьми" – откуда РФ выгнали именно в ответ на агрессию против Украины.