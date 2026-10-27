"Дети, женщины и пожилые люди важнее войны": Мелания Трамп готова продолжать гуманитарные усилия в Украине

Первая леди США Мелания Трамп готова продолжать гуманитарные усилия в Украине после завершения операции в Олешках, если президент Украины Владимир Зеленский и главарь Кремля Владимир Путин будут готовы к дальнейшему сотрудничеству с ней.

Об этом говорится на фоне ее работы над следующим этапом воссоединения украинских детей с семьями. Главный советник Мелании Трамп Марк Бекмен рассказал о ее планах в интервью Укринформу.

По словам Бекмена, сейчас основное внимание первой леди сосредоточено на гуманитарной операции в Олешках, где ситуация, по ее оценке, приближается к катастрофической.

Операция в Олешках

Бекмен отметил, что для выполнения всего запланированного понадобится от пяти до семи дней после 29 октября.

"После этого, если президент Зеленский и президент Путин снова будут готовы сотрудничать с первой леди, я уверен, что Мелания Трамп продолжит эти гуманитарные усилия", – сказал советник.

Он также добавил, что Мелания Трамп напрямую работает с Украиной и Россией над следующим этапом воссоединения украинских детей с их семьями. Решение присоединиться к операции в Олешках стало продолжением ее предыдущей работы по возвращению детей.

Возвращение детей

По словам Бекмена, в ходе шести предыдущих операций удалось содействовать воссоединению 34 детей, которых Россия насильно переместила, с их семьями. В рамках этой работы команда первой леди наладила каналы связи с украинской и российской сторонами.

"Мы уже выстроили отношения, основанные на доверии и доброй воле, ставя гуманитарные усилия выше геополитических разногласий во время войны", – отметил Бекмен.

Он рассказал, что сначала Мелания Трамп установила контакт с украинской стороной, которая поддержала ее инициативу. Позже она обсудила этот вопрос с российским руководством.

Разрешение на посредничество

Как сообщил советник, более месяца назад украинское руководство предоставило первой леди письменное разрешение действовать в качестве посредницы. Позже она получила аналогичное письменное разрешение от президента России.

Бекмен подчеркнул, что Мелания Трамп и впредь будет делать все возможное в рамках гуманитарных инициатив, чтобы помогать украинцам и людям в других странах мира.

"Первая леди всегда считала, что дети, женщины и пожилые люди должны быть важнее политических идеологий или геополитических разногласий, а тем более – войны", – сказал главный советник первой леди США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина вводит режим прекращения огня в оккупированных Олешках.

Перед этим, Украина и Россия обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках.