Демилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают США

Отношения между Вашингтоном и Киевом все больше ухудшаются. На этом фоне США сделали России очередное "мирное предложение".

К уже озвученным ранее американцами тезисам добавились новые экономические "бонусы" для агрессора. Подробности сообщает The Economist.

Отношения между Вашингтоном и Киевом становятся "все более шаткими"

Публикация издания начинается с описания "все более шатких" отношений между США и Украиной, которые значительно ухудшились за последние недели.

В частности, пишет издание, решение Вашингтона отключить связь украинских дронов со Starlink было не только "дипломатическим предупреждением", оно имело конкретные последствия на поле боя. В частности, во время одного вылета после введения ограничений с неба упали беспилотники на сумму 1 миллион долларов.

И хотя в администрации Трампа никто не спешит брать на себя ответственность за решение ограничить военную версию Starlink для Украины, в The Economist его инициаторами называют основателя SpaceX Илона Маска и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа.

Так, мол, миллиардер хотел наказать Украину за удары по российским НПЗ. Маск, говорят источники издания, сообщил Белому дому об ограничениях уже после их применения. В то же время один из собеседников утверждает, что Маск якобы сочувствует Украине.

Как бы то ни было, для Путина последние события стали "кульминацией прекрасных двух недель".

При этом источник издания в американском правительстве утверждает, что своими действиями Трамп якобы не пытается заставить Украину капитулировать – он сам якобы стал жертвой "успешной российской информационно-психологической операции". Ведь сейчас Трамп находится в особенно уязвимом состоянии: он, говорит источник The Economist, паникует из-за ужасных для Республиканской партии результатов опросов накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Напротив, переговорщики Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, допускают роковую ошибку в переговорах с Кремлем. Они считают, что российский диктатор Владимир Путин руководствуется экономическими и территориальными мотивами в войне против Украины, тогда как на самом деле эти мотивы – националистические и имперские. Эта ошибка делает Кушнера и Уиткоффа уязвимыми для российских манипуляций, а через них Кремль влияет и на Трампа.

"Трамп создает ужасную ситуацию, но он зависит от идиотов", – говорит бывший американский чиновник.

Белый дом предлагает новые условия для завершения войны

На этом фоне Вашингтон предпринимает очередные попытки срочно возродить несбалансированное мирное соглашение.

Киев пока не располагает полной информацией о "мирных предложениях", которые Уиткофф возил в Москву, однако знает о них в общих чертах.

Итак, Вашингтон предлагает:

создание на Донбассе демилитаризованной зоны;

отмена санкций и нормализация отношений США и России, последняя получит возможность заключать деловые соглашения с американскими компаниями;

Украина получит инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Эти предложения в той или иной форме уже выдвигались ранее. Из нового – очередные "пряники" для российского диктатора Владимира Путина, на которого Трамп так и не начал давить. На этот раз американцы предлагают ему возобновить экспорт российского газа в Европу и работу "Северного потока".

Свою готовность к миру Россия уже привычно демонстрирует залпами по украинским городам в рамках разрушительной зимней ударной кампании.

В The Economist считают, что Москва будет максимально затягивать процесс переговоров с США, рассчитывая на новые уступки в виде отмены санкций. Поэтому в Киеве справедливо обеспокоены тем, что США заключат с РФ выгодные для нее соглашения еще до окончания войны.

"С их точки зрения, зачем ждать и тратить время? Время – это деньги", – обозначил логику американцев один из украинских чиновников.

Издание предполагает, что резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского в ответ на действия его американского коллеги могут быть связаны с желанием главы государства ослабить позиции Трампа на выборах в Конгресс.

Впрочем, считают авторы материала, эти надежды могут оказаться напрасными и поражение Республиканской партии еще больше ожесточит действующего главу Белого дома. Ведь чем активнее контролируемый демократами Конгресс будет проводить расследования в отношении Трампа – "тем агрессивнее он будет себя вести", заявил журналистам один из конгрессменов. И это вряд ли пойдет на пользу Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, после визита Виткоффа в Москву Трамп заявил: "Мы приближаемся к завершению войны, мы ближе, чем когда-либо".

Мирное соглашение он планирует подписать уже в декабре на саммите G20.

В это же время Москва "подтвердила" его слова баллистической атакой на Киев. Разрушениям тогда подверглись медцентр и учебное заведение, есть погибший и пострадавшие.