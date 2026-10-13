"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – Politico

Президент Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором из-за давления со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Украинский лидер критикует решение США об ослаблении санкций против России и настаивает на продолжении ударов по её энергетическим объектам.

В то же время в Киеве опасаются потерять американскую поддержку и столкнуться с новыми требованиями о прекращении войны. Об этом говорится в статье Politico.

Давление Трампа ставит Зеленского перед сложным выбором

Как отмечается в материале, у Зеленского есть основания для возмущения, поскольку на фоне российских атак на Украину и приближения холодов Трамп объявил о намерении заключить соглашение со страной-агрессором о закупке миллионов тонн дизельного топлива.

Для этого США планируют ослабить санкции против Москвы, что вызвало беспокойство в Украине. Сейчас перед Зеленским встает вопрос, насколько открыто он может выражать недовольство решениями своего американского коллеги, не рискуя потерять поддержку Вашингтона.

"Его проявление разочарования понятно, но есть и недостатки", — считает бывший британский дипломат и научный сотрудник Королевского института объединенных служб Тим Виллас-Вильси.

Зеленский раскритиковал инициативу Трампа по российскому дизельному топливу, заявив, что она поможет Москве финансировать войну. Он также поддержал продолжение ударов украинских дронов по российским НПЗ, после чего Трамп призвал украинцев избрать другого президента.

В Politico подчеркнули, что в последнее время Зеленский все резче высказывается не только в отношении России, но и в отношении союзников, в частности критикует их за медленную помощь и ставит под сомнение подход Вашингтона к завершению войны. Это отражает растущее раздражение в Киеве, однако открытое противостояние с Трампом может иметь серьезные последствия.

Вилласи-Вилси предполагает, что украинский лидер может рассчитывать на ослабление позиций Трампа после промежуточных выборов в США. В то же время конфликт с Белым домом грозит сокращением американской разведывательной помощи или ограничением доступа Украины к спутниковой связи Starlink, важной для украинских военных.

Эксперт предупреждает, что "Зеленский, возможно, недооценивает, насколько опасным может быть раненый Трамп" для Украины.

В Киеве опасаются уступок России

Как отмечается в статье, в Киеве опасаются, что стремление Трампа договориться с Москвой может навредить украинским интересам.

Депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе убеждена, что российский диктатор Владимир Путин не готов завершить войну. По её оценке, предложения, которые обсуждают американские и российские переговорщики, могут предусматривать уступки, угрожающие суверенитету Украины.

"Это, вероятно, объясняет открытый гнев Зеленского. Он знает, что противостояние Трампу имеет свою цену. Но не менее важно и успокоить президента США, который, похоже, все охотнее ведет дела с Путиным. Для Украины ни один из вариантов не является хорошим", — отмечается в материале.

Как писал OBOZ.UA, США и европейские страны работают над мирной инициативой по прекращению войны в Украине. Она предусматривает восстановление нашего государства, гарантии безопасности и экономические договоренности с Россией. План также может включать прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.