Блог | Чем ответить на путинский шантаж?

В ответ на безумные ультиматумы Путина по поводу так называемой новой европейской архитектуры безопасности европейцам нужно выставить свои жесткие требования. Не поддаваться на эту провокацию, не начинать вместо обсуждения безопасности Украины и возврата ее территории обсуждать какие-то путинские безумные хотелки, а выставить свои требования к России.

Они тоже могут называться "архитектурой европейской безопасности". Но, в отличие от путинских ультиматумов, они должны действительно обеспечить безопасность европейским странам.

Конечно, такая концепция безопасности должна включать полный уход России со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым, а также из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии; обязательства выплатить репарации жертвам агрессии, осудить военных преступников и т. д.

Но этого еще недостаточно. Есть такая опасная российская заноза в Евросоюзе – милитаризованная Калининградская область. Европейцы вполне вправе потребовать в рамках новой европейской безопасности ее демилитаризации. А если россияне откажутся – пригрозить блокадой этого военного анклава.

Путин понимает только язык силы. Он ставит свои ультиматумы. В ответ Европа должна выставить свои требования, а не обсуждать его ультиматумы. Тогда очередная российская провокация быстро потеряет смысл.