Пригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответ

Дональд Трамп во время одной...

Следующий саммит лидеров G20 состоится 14-15 декабря этого года. Принимать его будут США, которые в этом году председательствуют в Группе двадцати.

На саммит в Майами может получить приглашение и президент Украины Владимир Зеленский. Его американский коллега уверяет, что мог бы отправить такое приглашение, несмотря на ухудшение отношений между главами двух государств. Ответ Трампа на вопрос журналистов опубликовали в официальном аккаунте Белого дома в сети Х Rapid Response 47.

Трамп не возражает против приезда Зеленского на саммит G20

Отношение Трампа к идее пригласить Зеленского на декабрьский саммит в Майами удалось прояснить во время общения президента США с журналистами.

Главу Белого дома представители СМИ спросили, пригласит ли он Зеленского на саммит, куда уже пригласил российского диктатора Владимира Путина.

" Я бы... да, я бы с удовольствием. Без проблем", – заявил в ответ Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп публично набросился на друга Украины Роберта Де Ниро, который призвал его "избавиться" от него.

Глава государства позволил себе унижать актера, назвал его "больным и сумасшедшим" и высказал свое "компетентное" мнение о "чрезвычайно низком уровне IQ" у Де Ниро.