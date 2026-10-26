Блог | Может ли Украина начать свою игру в переговорах?

Смею утверждать, что да и есть возможность сделать это быстро.

Это пост будет не про Трампа и не про Путина. Точнее не столько и не только о них. В сложившейся ситуации для Украины важно искать партнерства вне переговорного треугольника США-Украина-РФ. Хотя бы потому что два участника формата жаждут договориться ценой уступок со стороны Украины. Причем оба понимают, что ограничены во времени. Если идущий с начала 2025 года трек не даст результатов, возникнет естественный вопрос "а не пора ли перезагрузить площадку". В том числе (или в первую очередь) за счет изменения состава посредников. Где США будут, но будут одним из а не ключевым и единственным игроком. Кто может войти? Часть государств ЕС, само собой. КНР – возможно и вероятнее всего. Турция – желательно. Возможно кто-то еще.

Но тут важна такая вещь, как готовая концепция новых рамок, согласие потенциальных участников. И, желательно, легитимизация процесса – поддержка со стороны других государств. Желательно, как можно большего количества.

Для таких задач необходима активность ...нет, не Офиса президента, а, в первую очередь МИД Украины уже вчера. И лишь в качестве "дополнительного" элемента отправка переговорных групп. Это как минимум 5 направлений: Германия, Франция (ЕС), Британия, Турция, КНР. Возможно, страны Персидского залива. Времени мало, крайне мало. И логичный предварительный вывод – задача на полгода. Хотя бы договориться о встречах и объездить.

А если я не соглашусь? Ведь существуют прекрасные возможности организации встреч в кулуарах больших саммитов. Куда приезжают лидеры государств либо премьеры или руководители МИД. Согласитесь, удобно.

Будут ли такие саммиты? Да. Причем скоро. Речь идет о 31-й конференции по изменению климата ООН COP 31. Которая пройдет в турецкой Анталии с 9 по 20 ноября. Причем 11-12 будет саммит лидеров государств. То есть приедут те, кто нам нужен. Государства ЕС – да. Турция – принимающая сторона. Китай – однозначно да, поскольку такая конференция является важным этапом продвижения цивилизационных инициатив Пекина. А так же механизмом лоббирования и продвижения китайских зеленых технологий. США? А вот Штатов вероятно не будет. Но они для консультаций об изменении формата и не нужны на данном этапе.

То есть, для Украины логично планировать участие в такой конференции если не на уровне президента, то на уровне премьера или министра иностранных дел. Это как минимум.

Второй минимум – концепция трансформации переговорных рамок. Проще говоря понимание кого мы бы хотели пригласить в посредники и с какой функцией.

Если минимум есть, вопрос в организации процесса. И тут смотрим, где будет организован саммит: Турция. То есть один з посредников, государство, заинтересованное, участвовать в переговорах. И имеющее свои планы касательно будущего Черного Моря и Кавказа. Где нет места доминированию РФ. Таким образом, можно (при условии коммуникации с турками) получить поддержку в организации нужных встреч. И после поддержку в легитимизации процесса.

И вот тут, на фоне недавних событий можно оценить уровень готовности МИД Украины к решению (самостоятельному) масштабных задач.

В случае успеха и наличия 12 ноября готовых концепций переформатирования рамок переговоров, будет легче говорить и с США. Трамп будет в бешенстве, но он будет понимать, что или более мягкая позиция по Украине или формат рискует измениться очень скоро. И его идеи заработать на статусе эксклюзивного посредника обнуляются.

Одним словом, шанс для собственной игры есть. И это может сработать, если ключевые институции сохранили способность действовать не шаблонно. Посмотрим.