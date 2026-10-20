Блог | Почему встреча Трампа, Си и Путина не даст результата

Почему встреча Трампа, Си и Путина ничего не решит и не принесет мира ни в Украине, ни в мире.

В Кремле выдвигают идею трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Часть комментаторов спешит назвать это шансом на мир. Я вижу в этом совершенно иной сценарий, ведь за столом без Украины будут обсуждать не мир, а капитуляцию и перераспределение мира.

Приведу пять рациональных причин, почему эта встреча не даст того результата, на который рассчитывают ее организаторы.

Во-первых, за этим столом не будет украинского аргумента. Даже если туда пригласят кого-то от Украины, формат "втроем" заранее определяет, кто принимает решения, а кто лишь слушает. Украинская позиция в такой конструкции становится декорацией, а не голосом, и поэтому любое решение там не найдет того, кто его выполнит. Соглашение без субъекта исполнения остается бумагой, сколько бы подписей под ним ни стояло.

Во-вторых, украинское общество уже дало свой ответ. По данным КМИС, более шестидесяти процентов украинцев категорически против вывода войск из Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности. Эта позиция сохраняется на протяжении всего года, несмотря на удары по нашим городам. Кроме того, статья 73 Конституции прямо определяет, что изменение территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом, поэтому ни один лидер не может отдать Донбасс в обход воли народа.

В-третьих, армия не выполнит то, что не поддерживает общество. Капитуляцию невозможно объявить в Шэньчжэне, ее нужно физически осуществить на фронте, а это означает приказ людям, которые почти пять лет держат каждый метр этой земли, просто уйти с нее. Как ветеран и человек, который ежедневно работает с военными, я хорошо понимаю эти настроения и уверен, что такой приказ военные не примут.

В-четвертых, речь идет не об Украине, а о перераспределении мира. Для Пекина узаконивание захвата территорий силой станет прецедентом, который он захочет впоследствии применить к Тайваню. Если мир согласится, что агрессор получает землю по договоренности великих держав, то следующий такой стол накроют уже для Азии, и Вашингтону придется объяснять Токио, Сеулу и Тайбэю, почему их гарантии безопасности теперь стоят значительно меньше. Поэтому Трамп, мыслящий категориями сделок, рискует подписать не мир, а собственное поражение в Тихоокеанском регионе.

В-пятых, история убедительно показывает, что раздел народов без их участия рано или поздно рушится. Польшу делили трижды в конце XVIII века, но в 1918 году она вернулась на карту. В Мюнхене в 1938 году Чехословакию не пустили за стол переговоров, и вместо обещанного мира Европа получила великую войну уже в следующем году. Пакт Молотова-Риббентропа разделил Восточную Европу, Ялта на полвека закрепила ее за Москвой, однако в 1989 и 1991 годах эти границы рассыпались под давлением самих народов. Рижский мир 1921 года разделил украинские земли без участия Украинской Народной Республики, и украинцы так и не признали этого раздела.

Более свежие примеры еще более показательны. Парижские соглашения 1973 года, заключенные за спиной Южного Вьетнама, привели к падению Сайгона через два года. Дохийское соглашение США с талибами без участия афганского правительства обернулось хаотическим бегством из Кабула в 2021 году.

Поэтому не стоит питать иллюзий относительно Шэньчжэня. Те, кто собирается "втроем", хотят говорить не о мире, а о капитуляции Украины и о праве сильного переписывать границы. В частности, о будущем праве Китая на оккупацию Тайваня.

Мир, который не поддерживает украинский народ и который не выполнит украинская армия, невозможно прописать в чужих столицах, и именно об этом стоит помнить всем участникам этой гипотетической встречи.