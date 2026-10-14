Блог | Почему Трамп боится давить на Кремль

1. Трампу нужно как можно скорее завершить войну, чтобы заслужить славу миротворца.

2. Чтобы завершить войну, нужно оказывать давление на обе стороны.

3. Давить на россию Америке нечем, да и страшно, что россия может тогда развалиться от шока.

4. Давить на Украину есть чем, поэтому нужно давить вдвое сильнее. Фактически это принуждение к капитуляции.

5. К тому же мировой опыт мирных соглашений говорит, что нужно давить на более слабого, чтобы он принял условия более сильного, потому что давление на более сильного не убедит его прекратить.

6. А с точки зрения Трампа, россия сильнее не только потому, что у нее есть размер и ресурсы, но и потому, что у нее сильная власть, а не ненавистная демократия.

Нечто подобное я писал полтора года назад, когда подавляющее большинство обозревателей утверждало, что "Трамп придет, наведет порядок", игнорируя долгосрочные тенденции американо-российских отношений и антиевропейские настроения избирателей Трампа.

С тех пор некоторые вещи изменились. Страх перед развалом россии в Америке еще усилился, а инструментов давления на нее стало еще меньше (поинтересуйтесь, что в первую очередь ликвидировал Маск на посту руководителя DOGE). В то же время европейцы смогли восполнить большую часть американской помощи, а российская угроза Европе стала гораздо более реальной.

То есть у нас та же картина, что и полтора года назад, только очерченная более отчетливо.

Но за эти полтора года все устали. Вот в этом и заключается разница.

В то же время вариантов у нас немного. Соглашение на условиях Путина, включая демилитаризацию, "денацификацию" и передачу Запорожья и Херсона. Или поиск еще более глубокого взаимопонимания с европейцами, чтобы выстоять.

До выборов в США осталось недолго. После выборов американцы сосредоточатся на внутренних раздорах и, по крайней мере, не будут предпринимать ничего плохого.