Блог | Почему Си Цзиньпину невыгодно прекращение российско-украинской войны

Зеленский попросил Трампа в ходе переговоров с Си Цзиньпином поднять вопрос о российско-украинской войне и попытаться привлечь Китай к ее завершению. Логика понятна: сегодня вряд ли кто-то в мире имеет большее экономическое влияние на Россию, чем Пекин.

Но возникает простой вопрос: почему мы решили, что Си Цзиньпину вообще выгодно останавливать войну, на которой Китай уже заработал десятки миллиардов долларов и получил почти идеальную для себя Россию?

За годы большой войны Москва потеряла значительную часть западных рынков, технологий и инвестиций и была вынуждена переориентировать экономику на Восток. Китай получил огромного поставщика сырья, у которого теперь гораздо меньше возможностей для торговли, и в то же время огромный рынок сбыта для своих товаров и технологий.

Насколько это выгодно Пекину, недавно фактически рассказал сам глава "Роснефти" Игорь Сечин – то ли из глупости, то ли с каким-то скрытым подтекстом. По его словам, с 2022 года Китай только благодаря более выгодной цене на российскую нефть получил около 27 млрд долларов экономического эффекта. Переводя с языка Сечина на человеческий: Россия потеряла значительную часть западного рынка и теперь вынуждена продавать нефть Китаю дешевле, чем рыночная альтернатива. Китай покупает дешевле – и только на разнице в цене на нефть сэкономил почти $30 млрд.

А есть еще более дешевый российский газ, другое сырье и товары. Если все это сложить, то, по моей оценке, только на экономии Китай уже заработал на российской зависимости более $50 млрд.

Причем Китай не собирается останавливаться. Только в августе импорт российской нефти в Китай вырос более чем на 41% в годовом исчислении. И это очень показательный момент: пока Запад пытается сократить нефтяные доходы Кремля и заставить Путина закончить войну, Китай пользуется ситуацией и наращивает закупки российских энергоресурсов. Не потому, что Си любит Путина. Просто Россия сейчас продает Китаю то, что ему нужно, на очень выгодных условиях.

И это только деньги. Гораздо важнее то, что после 2022 года огромная часть российской экономики начала переходить на китайские рельсы. Ушли западные автомобильные концерны – их место заняли китайские. Исчез доступ к части западного оборудования – Россия переходит на китайские аналоги. Западных поставщиков заменяют китайские, во внешней торговле резко возросла роль юаня, а энергетические потоки все сильнее переориентируются на Китай.

То есть Пекин получил гораздо больше, чем дешевую нефть и газ. Он получил огромную соседнюю экономику, которая все сильнее зависит от китайского рынка, денег, товаров, оборудования и технологий. И вот это уже настоящая стратегическая победа Поднебесной, которая значительно дороже любых 50 млрд долларов.

Поэтому Китаю не обязательно нужна победа России. Китаю нужна зависимая Россия. Слишком сильная Россия Пекину не нужна. Но и Россия, которая завтра закончит войну, восстановит экономические отношения с Европой, вернет часть западных рынков, денег и технологий и вновь обретет альтернативу Китаю, – тоже не самый лучший для Пекина сценарий.

Нынешняя Россия гораздо удобнее: достаточно сильна, чтобы воевать с Украиной, пугать Европу и отвлекать ресурсы США, но достаточно слаба и изолирована, чтобы продавать Китаю ресурсы со скидками, покупать китайские товары и все глубже погружаться в экономическую зависимость от Пекина.

Поэтому вопрос не в том, может ли Си оказать давление на Путина. Конечно, может. Вопрос в другом: зачем ему это делать?

И здесь появляется Трамп. Ему очень нужен прогресс в мирных переговорах до промежуточных выборов в ноябре. Рейтинги просели, у республиканцев проблемы, а война с Ираном вместо быстрой победы принесла Белому дому еще один кризис. Поэтому успех в переговорах по Украине стал бы для Трампа очень нужным политическим результатом. Именно отсюда его попытка договориться с Си и привлечь Китай к давлению на Москву.

Проблема в том, что Трамп фактически просит Си помочь разрушить конструкцию, которая самому Китаю чрезвычайно выгодна. Поэтому, если китайский лидер и согласится серьезно надавить на Путина, то точно не за красивую фотографию и благодарность за вклад в мир.

Китай будет торговаться. И его цена может вообще не касаться Украины. Тарифы, технологические ограничения, электромобили, инвестиции, доступ китайских компаний к американскому и европейскому рынкам – именно здесь Пекин может потребовать плату за свое "миротворчество". Китаю это выгодно только в том случае, если он сможет выторговать серьезные экономические преференции в ЕС, чтобы спокойно доить "жирную" и, к сожалению, героическую лишь на словах Европу, запугивая ее психопатом Путиным.

И это почти идеальная схема для Пекина. Россия сначала приносит Китаю дешевые ресурсы, огромный рынок и технологическую зависимость, а затем эта же Россия пугает Европу настолько, что китайское влияние на Кремль само по себе превращается в товар. То есть Китай может заработать на России дважды: сначала на ее слабости, а затем – на способности контролировать эту слабую Россию.

Именно поэтому с Китаем Украине нужно вести переговоры, но без иллюзий. Пекин не будет помогать нам потому, что вдруг решил восстановить справедливость. Китай уже получил от этой войны более $50 млрд только прямой экономии, огромный российский рынок и значительно более зависимую от себя Россию.