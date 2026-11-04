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Почему Америка была и останется великой державой и о главном уроке для Украины
Палата представителей США. И...
Источник: House of Representatives
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Избиратели ликвидировали моновласть президента за два года
Почему Америка была и останется великой державой? Потому что сама конструкция власти там направлена на постоянные быстрые перемены. Выборы в парламент каждые два года и президента каждые четыре не позволяют сохранять власть людям, которые демонстрируют низкий интеллект и расшатывают государство.
Главный урок для Украины – чтобы избавиться от невежд во власти, чтобы выживать и проводить быстрые перемены, нужно в первую очередь менять систему выборов в Украине и сократить избирательные циклы по образцу США. Каждые два года – обновление состава парламента на 50%, каждые четыре года – выборы президента.
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