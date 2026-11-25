Членство Украины в НАТО остается возможным: Кушнер раскрыл детали переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер раскрыл детали переговоров с Россией. Он считает, что послевоенные соглашения как для Украины, так и для РФ помогут им прийти к согласию по острому вопросу территории.

При этом Кушнер не исключает возможности вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал в интервью для подкаста с Маттиасом Депфнером, генеральным директором медиахолдинга Axel Springer, пишет The Telegraph.

Сейчас, по его словам, территориальный вопрос зашел в тупик. К такому выводу Кушнер и Стив Уиткофф пришли после многочасовых разговоров с Путиным и российской делегацией.

"Я считаю, что как только нам удастся определить эти послевоенные отношения, вопрос территории станет намного легче решить, поскольку сейчас нет возможности преодолеть это последнее препятствие", – сказал Кушнер.

О переговорах

Представитель Трампа высоко оценил российскую переговорную делегацию. В частности, он высоко оценил "фантастического" Юрия Ушакова, советника главы РФ по вопросам национальной безопасности, и Кирилла Дмитриева, его посланца в США, назвав того "своим невероятным другом".

Также Кушнер назвал диктатора Владимира Путина "гроссмейстером политики".

"Во время встреч президент Путин очень организован. Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то – нет, но он, безусловно, великий мастер политики. Он – историческая фигура. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен. Он очень вдумчив. Во время наших разговоров он делает много заметок, а затем очень конкретно излагает свою позицию", – сказал он.

По словам переговорщика, диктатор "имеет очень глубокое понимание" тех вопросов, которые обсуждаются.

"У него очень четкие взгляды на них. По моему мнению, он не только стремится к миру, но и хочет попробовать изменить отношения с Америкой, и он действительно хочет попытаться выяснить, возможно ли найти путь к новому началу", – считает Кушнер.

При этом он подчеркнул, что является "посредником", который тщательно уравновешивает интересы "двух сторон, по-разному представляющих себе, как положить конец войне".

Об Украине и НАТО

По мнению Кушнера, на данный момент членство Украины в НАТО остается возможным.

"Всегда возможно все, и мы оставим обеим сторонам возможность найти решение", – так он ответил на вопрос о перспективах нашего членства в Альянсе.

Недавние переговоры между США и Украиной были сосредоточены на возможности создания для Украины системы, подобной статье 5, которая соответствовала бы обязательству НАТО, согласно которому нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

Однако президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что не получил никакой конкретной информации об этих предложениях, которые, по мнению Кушнера, были "в принципе одобрены Путиным". В Киеве хотят знать, будет ли это обещание означать размещение американских войск в Украине, что, как публично заявляла Москва, неприемлемо.

"Формулировка статьи 5 – золотой стандарт, и если вы сможете добиться этого от других стран, даже не будучи членом НАТО, это будет довольно существенным достижением. Так что, с точки зрения Украины, я думаю, они просят большей конкретики, но мы не сможем предоставить больше конкретики, чем та, которая уже существует в НАТО и которую государства-члены получают друг от друга в этом плане", – сказал Кушнер.

Депфнер также спросил его, защитило ли бы Украину от войны вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, если бы тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель не была против.

"Возможно. Но также возможно, что это, наоборот, ускорило бы начало войны – и она могла бы вспыхнуть еще десять или двадцать лет назад", – ответил посланец Трампа.

По его мнению, к нынешней войне РФ против Украины "привела череда недопониманий, ошибочных решений и просчетов, которые на протяжении многих лет допускали разные лидеры".

"Мы уже ничего не можем изменить, но можем попытаться извлечь из этого уроки", – резюмировал Кушнер.

Как сообщал OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявил, что старается действовать в интересах Киева и содействовать установлению мира. По его словам, он также прилагал усилия, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа прекратить критиковать президента Украины Владимира Зеленского.