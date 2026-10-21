"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что для урегулирования войны в Украине и других международных конфликтов необходимы диалог, взаимные уступки и восстановление доверия. Пекин будет и впредь прилагать усилия для достижения мира и готов играть соответствующую роль в преодолении международных кризисов.

Об этом Ван И заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Надеждой Нейнски. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Ван И подвел итоги евразийского турне, в ходе которого посетил Азербайджан, Хорватию, Черногорию и Болгарию, а также принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина.

Одной из главных тем его выступления стало урегулирование международных конфликтов. Мир сталкивается с дефицитом доверия, который затрудняет поиск решений для кризисов, в частности войны в Украине и боевых действий на Ближнем Востоке.

"От украинского кризиса до боевых действий на Ближнем Востоке – для урегулирования конфликтов нужно доверие, а для укрепления доверия необходима коммуникация", – заявил Ван И.

В ходе международных встреч китайская сторона передавала партнерам четкий сигнал: необходимо сохранять уверенность, последовательно работать над миром, вести переговоры, искать взаимопонимание и восстанавливать доверие.

Ван И вместе с министром ино... Источник: МИД Китая. Развернуть

"Китай всегда будет стоять на правильной стороне истории, выполнять ответственную роль великой державы в преодолении дефицита доверия и урегулировании кризисов и конфликтов", – подчеркнул глава китайского МИД.

Отдельно Ван И заявил о заинтересованности Пекина в развитии отношений с европейскими странами. Китай выступает за международные отношения, построенные на партнерстве, а не на противостоянии, и поддерживает многосторонний подход к решению глобальных проблем.

"Внешняя политика Китая – это партнерство без союзничества, диалог без конфронтации", – сказал дипломат.

Совместная пресс-конференция. Источник: МИД Китая.

Также рассматривается возможность дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Европейским Союзом. Недавние позитивные сдвиги в торговых и инвестиционных переговорах свидетельствуют о том, что стороны могут урегулировать разногласия путем диалога.

Китайский министр выразил готовность углублять сотрудничество с европейскими странами, в частности в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также в сферах искусственного интеллекта, "зеленой" трансформации, инфраструктуры и инвестиций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мечтаемого российским диктатором Владимиром Путиным "Ялты-3" не будет. В разделении Европы на сферы влияния РФ и США не заинтересован Китай, ведь европейский рынок очень важен для Пекина.

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