"Очереди на заказ на 10–20 лет": Зеленский на примере IRIS-T объяснил, почему Германии выгодно предоставить Украине ракеты Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какую пользу Германия может получить от передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. В качестве примера он привел систему противовоздушной обороны IRIS-T, которую Украина использует для защиты от российских атак.

Об этом глава государства заявил в интервью ZDF. Он подчеркнул, что применение немецкого вооружения в условиях реальной войны помогает производителям выявлять и устранять его недостатки, а также повышает ценность их продукции.

Зеленский назвал вопрос Taurus чувствительным и одновременно ответил критикам, которые спрашивают, что Украина делает для стран, оказывающих ей помощь.

По словам президента, боевой опыт Украины помог IRIS-T стать одним из самых известных и востребованных комплексов ПВО в мире. Он отметил, что такие средства защиты необходимы украинцам, но их использование одновременно открывает новые возможности для оборонной промышленности Германии.

"Мы сделали IRIS-T брендом номер один в мире после Patriot, которые являются противобаллистическими. Сейчас эта система стоит от 600 тысяч до примерно миллиона–полутора. Также они устранили все проблемные вопросы, потому что только в реальной войне можно действительно избавиться от слабых мест той или иной защиты. У Германии заказы расписаны на 10-20 лет. Стоимость ракеты выросла в разы, в десятки раз", – заявил Зеленский.

После того как США не смогли предоставлять Киеву противобаллистические ракеты для ПВО, у Украины остается только один выход – уничтожать российские пусковые установки, отметил глава государства.

"Они создали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика. Вот поэтому мы очень хотели заказать Taurus. Не просто заказать, а опять же еще и тестировать их. Это выгодно обеим сторонам", – сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер призвал канцлера Фридриха Мерца не откладывать решение о передаче Украине дальнобойных Taurus. Он напомнил, что Германия должна была предоставить это вооружение еще два-три года назад, а теперь могла бы хотя бы начать подготовку украинских военных к работе с ним.

По мнению Кизеветтера, Taurus расширили бы возможности украинских защитников в борьбе с российскими войсками, в частности позволили бы поражать бункеры, подземные производственные объекты и пункты управления. Депутат также считает, что Берлин мог бы увеличить производство такого вооружения и позволить другим странам, готовым передать его Киеву, сделать это.