"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло

На переговорах в Осло зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вновь призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он присоединился к встрече в формате видеосвязи и настаивал на требовании американского президента.

Об этом сообщает Axios. Кушнер был "очень прямолинейным" во время разговора. В то же время после встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российским НПЗ, если Москва предпримет аналогичные шаги.

США надеются на уступки со стороны России

В Вашингтоне рассчитывают, что Россия будет более готова к компромиссу в переговорах с Украиной. Как отмечает Axios, Дональд Трамп согласился снять санкции на продажу российского дизельного топлива и предпринял другие шаги, которые были положительно восприняты в Москве.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Украина представила на переговорах в Осло новые идеи и предложения, которые стороны подробно обсудили.

По его словам, участники достигли "существенного прогресса" и имеют высокий уровень согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших шагов.

Посланцы президента США Дона... Источник: Getty Развернуть

Что известно о переговорах США с Украиной и Россией

21 октября специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский посланник должен был обсудить с российским руководством вопросы, связанные с войной в Украине.

Виткофф прибыл в Санкт-Петербург. Источник: Российские СМИ

Накануне Виткофф провел переговоры в Норвегии с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран. Одной из тем обсуждения стали возможные шаги по прекращению боевых действий.

Вашингтон пытается продвинуть дипломатические инициативы по завершению войны. В то же время позиции Киева и Москвы относительно условий прекращения огня остаются ключевым вопросом переговорного процесса.

Как писал OBOZ.UA, США передали Украине решительное требование Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Этот вопрос стал одним из пунктов давления Вашингтона на Киев на фоне дипломатических усилий по урегулированию войны.