"Встречи прошли плодотворно": Зеленский назвал сроки поставки Бельгией дополнительных истребителей F-16 для Украины

Украина ожидает поставку дополнительных истребителей F-16 из Бельгии до конца 2026 года. Этот вопрос поднимался в ходе переговоров с бельгийской стороной в рамках саммита Европейского Союза, который состоялся 16 октября в Брюсселе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга после встречи с европейскими лидерами. Он назвал переговоры продуктивными.

Зеленский заявил, что украинские военные уже используют F-16 для уничтожения скоростных реактивных "шахидов". Он также отметил хорошие результаты работы украинских пилотов.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер после встречи с Зеленским заявил, что его страна планирует передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. По его словам, поставки несколько задерживаются из-за несвоевременного поступления в Бельгию американских истребителей F-35. Они нужны стране для выполнения собственных обязательств перед НАТО, а их поступление позволит передавать F-16 Украине.

Де Вевер подчеркнул, что эти самолеты важны для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Он также отметил, что Украине необходимо воздушное прикрытие для защиты экспорта зерна в Черном море, энергетической инфраструктуры и городов.

Кроме того, бельгийский премьер сообщил, что обсудил с украинским президентом возможность ускорения поставок истребителей и передачу 20-мм боеприпасов производства бельгийской компании FN Herstal.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в настоящее время украинская авиация сбивает около 50–55% российских реактивных "шахидов", а в отдельных случаях – до 60%. По его словам, в борьбе с такими беспилотниками важную роль играют истребители F-16 и 20-мм боеприпасы к ним.

Украина стремится выйти на уровень использования 5–6 тысяч таких боеприпасов в сутки и продолжает переговоры с партнерами об их поставках.