"Были определенные сигналы, но..." Зеленский прояснил ситуацию с участием в саммите G20

Киев получал некоторые сигналы относительно потенциального участия нашей страны, в частности президента Владимира Зеленского, в саммите "Большой двадцатки", который проведут в США 14–15 декабря. Впрочем, официального приглашения Украине пока не направили.

По крайней мере, по состоянию на 31 октября такого приглашения не было. Об этом сообщил Владимир Зеленский, который дал интервью CNN TÜRK перед отъездом из Турции.

Интервьюер отметил, что одним из возможных мест встречи Украины, США и России на уровне лидеров может стать предстоящий саммит G20.

"Получили ли вы приглашение на эту встречу? Получили ли вы какую-либо информацию от господина Дональда Трампа относительно мирного плана или мирного соглашения?" – спросил журналист.

Зеленский не уточнил, насколько реалистичными выглядят такие переговоры и такая поездка, поскольку официального приглашения не было. Но если это изменится, украинский президент готов посетить Соединенные Штаты.

"Трудно ответить... Юридически мы не получали приглашения, но были сигналы от разных переговорщиков. Были по крайней мере какие-то признаки того, что президент Трамп пригласит нас на саммит G20 и приложит усилия для прекращения войны. Конечно, если господин Трамп официально пригласит нас, мы это поддержим", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, недавно журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, пригласит ли он украинского коллегу Владимира Зеленского на саммит G20. Республиканец сказал, что мог бы это сделать, но не подтвердил, что это действительно произойдет. "Я бы... да, я бы с удовольствием. Без проблем", – ответил Трамп.