Будут правовые последствия: Турция предостерегла Россию и Украину от атак на коммерческие суда в Черном море

В Турции призвали и Россию, и Украину соблюдать принципы безопасности судоходства в Черном море. Обе стороны предостерегли от дальнейших нападений на коммерческие суда, предупредив, что Анкара оставляет за собой право принимать правовые меры.

Об этом заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер. В среду, 28 октября, он выступил в столице Болгарии Софии после встречи по вопросам безопасности с министрами обороны и военными руководителями причерноморских государств Турции, Румынии и Болгарии. Его цитирует Reuters.

В агентстве напомнили, что Анкара поддерживает хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом и с начала полномасштабной войны неоднократно призывала прекратить атаки в черноморской акватории.

Гюлер отметил, что коммерческие корабли в Черном море подвергались ударам дронов и ракет, а также подрывались на минах. Среди пострадавших есть суда под турецким флагом и те, что принадлежат Турции.

"Мы с обеспокоенностью следим за интенсивными нападениями на коммерческие суда в Черном море и призываем стороны действовать здраво, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море", – сказал он.

Министр обороны Турции добавил, что в среду еще одно судно было повреждено беспилотниками в пределах морской юрисдикции Болгарии. Речь идет о греческом контейнеровозе, шедшем под флагом Либерии.

"Мы также оставляем за собой все законные права в отношении ответных мер", – подчеркнул Гюлер, имея в виду реакцию на нападения на турецкие корабли. Государство, по его словам, "очень внимательно следит за развитием событий".

"Необходимые предупреждения постоянно доводятся до обеих сторон, чтобы коммерческое судоходство не попадало в зону конфликта, а нападения на гражданские суда были немедленно прекращены", – сказал Гюлер.

Он добавил, что Турция, Румыния и Болгария, проводящие операции по разминированию в Черном море, согласились с необходимостью сосредоточиться на защите критически важной подводной инфраструктуры.

Яшар Гюлер на одной из выста... Источник: X (Twitter) @YasarGulermsb Развернуть

Как ранее писал OBOZ.UA, самым опасным торговым маршрутом в мире сейчас является Черное море. По количеству погибших моряков оно превзошло даже Персидский залив.