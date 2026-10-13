"На этой неделе будут приняты хорошие решения": Зеленский озвучил амбициозную цель в отношении переговорных кластеров ЕС для Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает решения о поддержке со стороны международных партнеров и продвижения переговоров о вступлении в Европейский Союз. По его словам, Киев планирует до конца 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров, а в ближайшие дни также готов провести встречи с представителями США.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 13 октября. Он сообщил о запланированных переговорах с премьер-министрами Дании и Литвы, а также о важных переговорах в Великобритании.

Отдельно президент упомянул о сотрудничестве с европейскими партнерами, ситуации с противовоздушной обороной и подготовке Киева к зиме.

Переговоры с ЕС

Зеленский подчеркнул, что на этой неделе Украина будет работать над получением новых пакетов поддержки от Европейского Союза и продвижением переговорного процесса о членстве в объединении.

"На этой неделе также состоятся переговоры с Евросоюзом. Будут выделены пакеты поддержки для Украины, и мы также продвигаемся в переговорах о вступлении в Европейский Союз", — сказал президент.

По его словам, на этой неделе Украина рассчитывает на открытие еще двух переговорных кластеров. Еще два кластера уже открыли летом.

"И до конца года мы должны открыть все шесть переговорных кластеров, это наш план, и это — приоритет", — отметил Зеленский.

Он назвал этот процесс политической и моральной поддержкой украинцев и подтверждением необратимости европейского курса страны.

Президент также поблагодарил парламентариев и членов правительства за работу над необходимыми законами и правительственными решениями, которые должны обеспечить выполнение договоренностей с Европой и финансовую поддержку Украины.

Удар без предупреждения

Зеленский также рассказал о ситуации с противовоздушной обороной после российского баллистического удара по Киеву 12 октября. По его словам, на этот раз украинские военные не получили предупреждения от партнеров, которое обычно помогает подготовиться к таким атакам.

"Было пять баллистических ракет, и фактически наши Вооруженные Силы заметили их уже за несколько секунд до удара", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что сотрудничество с международными партнерами имеет непосредственное значение для защиты людей. Украина рассчитывает на полноценный обмен информацией между военными и разведывательными структурами.

Контакты с США

Президент сообщил, что украинская и американская команды продолжают обсуждать возможные переговоры. Украина, по его словам, готова к встречам и поддержала предложение президента США о "энергетическом перемирии".

"Необходимо, чтобы Россия также участвовала в этой договоренности", — подчеркнул Зеленский.

Украинская сторона уже передала американским представителям предложения относительно следующих встреч и переговоров. Зеленский отметил, что в ближайшие дни Киев готов продолжить переговоры. Предложение он передал через свою команду Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру.

По словам президента, позиция Украины остается неизменной – защита независимости государства и поиск путей к миру.

Киев готовится к зиме

Особое внимание в обращении Зеленский уделил подготовке столицы к холодам и защите критически важной инфраструктуры. Он заявил, что Киев отстает от других регионов в выполнении планов обеспечения устойчивости.

"Каждый киевлянин видит, что город реально не подготовлен", — сказал президент.

По его словам, уже в октябре ситуация в столице местами хуже, чем в предыдущие зимы полномасштабной войны. Он обратил внимание на случаи, когда из-за ударов российских дронов типа "Шахед" в городе пропадают электроэнергия и водоснабжение.

Президент также упомянул о проблемах с укрытиями, подготовкой школ, строительством защитных сооружений, работой транспорта и подготовкой жилых домов к зиме.

Зеленский сообщил, что обсуждал эти вопросы с представителями общин, которые, по его оценке, достигли лучших результатов в сложных условиях. В частности, он встретился с мэром Харькова Игорем Тереховым и поговорил с Иваном Федоровым, который занимается вопросами Запорожья.

Кроме того, президент обсудил вопросы безопасности с Василием Малюком и встретился с представителями бизнеса Максимом Ефимовым и Константином Ефименко.

Благодарность спасателям

В конце обращения Зеленский поблагодарил спасателей, полицейских и всех, кто помогает людям после российских ударов в разных регионах Украины.

Он упомянул Харьков, Сумы, Чернигов, Днепр, Донецкую и Одесскую области, Николаев, Ровно и другие города и общины, где люди продолжают ликвидировать последствия атак и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Спасибо всем вам, спасибо каждому, кто работает ради нашего государства, кто работает ради наших людей. Это главное", — подытожил президент.

Напомним, утром 13 октября во время обстрела Хмельницкой области повреждения получил одно из медицинских учреждений. Кроме того, были повреждены припаркованные рядом автомобили. В результате российской атаки пострадали четыре человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы в столице прогремели до объявления воздушной тревоги. Предположительно, были задействованы ЗРК С-400.