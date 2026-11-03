"Будет окончена в ближайшие месяцы": Лукашенко сделал громкое заявление о войне в Украине и вспомнил Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений о российско-украинской войне. Он уверен, что вооруженный конфликт между Киевом и Москвой в ближайшие месяцы будет завершена.

Также он снова предложил Минск в качестве площадки для дипломатических контактов воюющих сторон. Об этом Лукашенко заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Скорое окончание войны

Лукашенко уверен, что в ближайшие месяцы война в Украине будет завершена, но предупредил, что сделал такое заключение исходя из своего личного мнения.

В то же время он подчеркнул, что все стороны конфликта устали и потратили силы и ресурсы.

"Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет, ресурсов нет, устали все", – заявил белорусский президент.

Роль Трампа в мирном урегулировании

Также Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп своими действиями удерживает мир от третьей мировой войны. По его словам, американский лидер "действительно сдерживает Европу от третьей мировой войны, которая может закончиться ядерным конфликтом".

"Политика президента Трампа поляризует мир и вызывает, что тут скрывать, обоснованную критику. Но ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживает пока мир от третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате. И за океаном от этого уже не спрячешься", – заявил Лукашенко.

Переговоры в Минске

Кроме того, Лукашенко в очередной раз предложил возобновить в Минске мирные переговоры по разрешению конфликта России и Украины. Самопровозглашенный президент, который в 2022 году позволил путинской армии использовать территорию своей страны для вторжения в Украину, выдал, что Беларуси готова вносить реальный вклад в урегулирование конфликта и минимизацию его последствий.

"Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться, я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, пожалуйста, приезжайте. Приезжайте в Минск. В любом месте – в "Президент-Отеле", во Дворце Независимости – все отдаю. Приходите, как это когда-то было, будем договариваться", – отметил Лукашенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне "серьезно настроены" на встречу в Абу-Даби, которая состоится в начале ноября. В ходе этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется на то, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры, поскольку поддерживает связи с главой Кремля.