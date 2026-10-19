"Будет сложно": в Politico назвали пять факторов, которые определят будущие военные планы НАТО против России

НАТО начинает переговоры о силах и вооружении, необходимых для защиты от возможного нападения со стороны России, а также о механизмах финансирования обороны. Союзники должны определить конкретные военные возможности.

Каждая из 32 стран Альянса должна обеспечить их к 2029 году. Об этом говорится в материале Politico.

Одним из ключевых вопросов станет определение объема военных сил и возможностей, которые страны готовы предоставить для выполнения задач Альянса. В частности, союзники должны решить, сохранять ли требование о наличии 18 резервных бригад для проведения операций по урегулированию кризисов за пределами территории НАТО.

В то же время Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы европейские страны брали на себя большую ответственность за собственную безопасность. Это может привести к пересмотру требований относительно участия в операциях за пределами Альянса.

Переговоры также коснутся вопроса о том, как ускорить обновление военного потенциала с учетом стремительного развития технологий, в частности искусственного интеллекта и наземных роботизированных систем.

Вторым серьезным вызовом станет пересмотр военного присутствия США в Европе. Результаты оценки Пентагона ожидаются в декабре, то есть в разгар переговорного процесса. В НАТО опасаются, что Вашингтон может сократить количество критически важных ресурсов, в частности тяжёлых транспортных самолётов.

Камиль Гран, руководитель оборонного лобби ASD и бывший высокопоставленный чиновник НАТО, отметил, что ранее Альянс мог рассчитывать на Вашингтон в случае нехватки необходимых ресурсов.

"Теперь это уже не так", — подчеркнул он.

Одним из возможных решений может стать переход от жестких требований в отношении конкретных видов вооружения к определению задач, которые должны выполнять страны. Такой подход дал бы европейским союзникам больше свободы в выборе средств для достижения военных целей.

Еще одним предметом споров станет распределение внимания между различными направлениями безопасности. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году НАТО сосредоточилось прежде всего на восточном фланге, а в течение последнего года усилило внимание к Арктике.

В то же время часть союзников считает, что Альянс должен уделять больше ресурсов южному и юго-восточному направлениям. Среди вызовов там называют присутствие российских наемников в Ливии, риски использования миграции в качестве инструмента давления, активность подводных лодок и атаки дронов на суда в Черном море.

"Слишком много внимания уделяется северу. Нам нужно пересмотреть подход", — заявил один из дипломатов НАТО.

Отдельные дискуссии будут касаться соотношения беспилотных систем и традиционной военной техники — танков, артиллерии и других средств ведения боевых действий. Опыт войны в Украине продемонстрировал значение дронов на поле боя, поэтому многие союзники планируют расширять их использование.

Великобритания объявила о создании смешанного флота с автономными морскими платформами, Франция выделила около 8,4 млрд евро на беспилотники и баражирующие боеприпасы, а Германия планирует в следующем году создать свой первый специализированный полк беспилотников.

В то же время европейские страны сталкиваются с проблемами набора военнослужащих и старением населения. Это дополнительно стимулирует развитие систем, способных выполнять задачи без непосредственного участия человека.

Адмирал Пьер Вандье, верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, заявил, что Россия производит девять миллионов дронов в год. Противодействие таким масштабам потребует от Альянса "довольно радикальных усилий".

Среди возможных решений он назвал модель регулярного обновления военного оборудования по подписке, которая помогла бы предотвратить моральное устаревание вооружения.

Пятым фактором станет поиск средств для реализации оборонных планов. Странам придется согласовать потребности Альянса с национальными бюджетами, которые и без того испытывают значительную нагрузку.

Переговоры также затронут вопросы обычной военной поддержки ядерных держав, в частности Великобритании и США, а также возможности использования более дешёвых альтернатив дорогостоящим ракетным системам американского производства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия не ограничится агрессией против Украины, в будущем она может напасть на страну НАТО. Когда именно это произойдет — сказать трудно, однако в Европе все больше убеждаются, что прямое столкновение весьма вероятно.