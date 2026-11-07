Буданов: Украина точно переживет эту зиму

Глава Офиса президента Кирилл Буданов 6 ноября заявил, что Россия пытается использовать зимний период для давления на украинское общество. В то же время он заверил, что Украина пройдет эту зиму, хотя это будет непросто.

Буданов в интервью американскому телеканалу CBS News объяснил, что российские оккупанты стремятся нанести максимальный ущерб украинской критической инфраструктуре. В Кремле надеются, что последствия таких атак вызовут социальное недовольство, уличные протесты и в конечном итоге заставят Украину поступиться национальными интересами.

"[Российские оккупанты хотят – ред.] нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре – чем, как они надеются, ну, в их понимании, создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к, ну, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет", – сказал глава ОП.

Зимние испытания

Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и угрозу новых российских атак, Буданов уверен, что Украина сможет пройти отопительный сезон.

"Украина точно переживет эту зиму. Тяжело, но пройдет", – резюмировал он.

Тем временем президент Владимир Зеленский 6 ноября в вечернем обращении предупредил об угрозе нового массированного удара России. По данным украинской разведки, оккупанты готовят атаки на энергетическую инфраструктуру, мосты через Днепр и гражданские объекты.

Угроза энергетике

По словам Зеленского, разведка предупредила о подготовке Россией нового массированного удара. Среди потенциальных целей – объекты энергетики, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура.

Воздушные силы и Силы обороны готовятся отразить атаку. Однако президент признал, что это непростая задача. Он подчеркнул, что Украине нужны ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, в этом вопросе важна каждая договоренность и каждый день поставок.

Последствия атак

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. Основными направлениями атаки стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях. Под удар попали крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях, а также важные подстанции, в частности в западной части страны.

В компании ДТЭК сообщили об остановке генерации на трех своих теплоэлектростанциях.

По данным Воздушных сил, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 309 воздушных целей. Среди них:

3 баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23 / "Циркон";

49 из 59 крылатых ракет Х-101 / Х-59 / Х-69 / "Искандер-К";

257 из 289 ударных беспилотников.

Отключения света

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру во многих регионах Украины продолжают действовать графики отключений электроэнергии. Применяют от двух до четырех очередей ограничений, что может означать более 12 часов без света.

Агентство Bloomberg 3 ноября сообщало, что после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США Россия может усилить удары по украинской энергетике накануне зимы.

На фоне этих угроз Кирилл Буданов заявил, что Украина переживет сложный зимний период, а расчет России на внутреннюю дестабилизацию не оправдается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 ноября враг запустил дроны и баллистику по Киеву и области: есть пострадавшие.