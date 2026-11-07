Буданов получит штраф за использование русского во время столкновений в Петропавловской Борщаговке – омбудсменка

Глава Офиса президента Кирилл Буданов получит штраф за использование русского языка во время столкновений в Петропавловской Борщаговке. Факт нарушения уже признан, а предусмотренную законом сумму должны выплатить в установленные сроки.

Уполномоченная по защите государственного языка подчеркнула, что соответствующие юридические процедуры уже запущены. Об этом сообщила языковая омбудсменка, профессор и доктор филологических наук Елена Ивановская.

Какое решение приняли в отношении Буданова

Елена Ивановская прокомментировала ситуацию в Петропавловской Борщаговке и реакцию общества на использование русского языка Кириллом Будановым.

По ее словам, государственный контроль продолжается в соответствии с установленной процедурой. Коммуникация с фигурантом инцидента уже состоялась – спокойно и в рамках правового поля.

Омбудсменка также отметила, что факт нарушения признан без попыток оправдать его или прибегнуть к защитным реакциям. Предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки.

Языковая омбудсменка призвала не устраивать "линчевание" в соцсетях

Ивановская подчеркнула, что закон о государственном языке должен работать, а не становиться поводом для раскола общества или волн хейта.

Она призвала реагировать на ситуацию конструктивно и помнить, что каждый человек может ошибиться в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах.

"Правовое государство тем и отличается от хаоса, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях", – написала омбудсменка.

По ее словам, зрелость общества измеряется способностью признавать ошибки и нести за них ответственность. Ивановская считает, что этот инцидент должен быть исчерпан в правовом поле – посредством закона и ответственности.

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Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Правоохранители должны установить конкретных организаторов конфликта и привлечь их к ответственности. Тем временем Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий военными.