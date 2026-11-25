Буданов анонсировал следующий обмен пленными: когда он состоится

Украина продолжает работу над возвращением своих защитников из российского плена. Следующий этап обмена военнопленными может состояться уже в конце ноября – начале декабря.

Такие ориентировочные сроки руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал во время мероприятия "Диалог ради единства". Об этом сообщают Новини.LIVE.

"Конец ноября, начало декабря. Это более-менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться", – отметил он.

Буданов сообщил о подготовке масштабного обмена, который может охватить более тысячи человек.

"Мы проведем это все, но проведем в несколько этапов. То есть тысяча, да, по несколько сотен, в несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли получится", – сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что согласование обмена с российской стороной уже продолжается. В то же время между сторонами остаются разногласия относительно списков на возвращение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о подготовке масштабного обмена военнопленными, договоренности о котором были достигнуты во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Украина уже готовит предложения для американской стороны и готова обеспечить результат в ближайшие недели.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что во время следующего обмена планируют вернуть не менее 1000 человек. По его словам, эта цифра может вырасти, поскольку стороны продолжают работать над расширением списков.

Лубинец также подчеркнул, что Украина настаивает на возвращении не только военнопленных, но и незаконно удерживаемых гражданских лиц. После разговора с российским омбудсменом Яной Лантратовой он получил ответ, что российская сторона готова прорабатывать такое предложение.