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Великобритания выделила "зимний пакет" помощи Украине: сколько денег и на что их потратят

Андрей Колотовкин

Президент Украины вместе с м...

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Великобритания объявила о выделении 54 млн фунтов стерлингов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине в преддверии пятой зимы полномасштабной войны. Средства будут направлены на ремонт энергетической инфраструктуры, обеспечение резервного энергоснабжения, поддержку систем отопления и водоснабжения для украинцев.

О новом пакете объявил министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время своего первого визита в Украину в этой должности. Он также встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой, а также посетил место российского удара в Прилуках в Черниговской области.

Эд Милибэнд во время первого...

Источник: president.gov.ua

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Помощь перед зимой

Как отметили в британском правительстве, эта поддержка должна помочь украинцам пережить зимние месяцы на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру. Во время визита Милибэнд побывал возле поврежденного жилого дома в Прилуках, где после российского удара продолжались поисково-спасательные работы.

Министр пообщался с местными жителями и спасателями, участвовавшими в ликвидации последствий удара. Он заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросах энергетической устойчивости, безопасности и привлечения России к ответственности за военные преступления.

Эд Милибэнд во время первого...

Источник: president.gov.ua

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Милибэнд также сообщил о новых санкциях в отношении примерно 40 лиц и компаний, работающих в финансовом, нефтяном и технологическом секторах России. По замыслу британской стороны, ограничения должны затруднить снабжение российской военной машины и сократить источники ее финансирования.

На что будут направлены средства

Из общей суммы в 54 млн фунтов стерлингов 20 млн предусмотрено на энергетическую безопасность Украины. Эти деньги будут использованы для поддержки аварийных ремонтных бригад, восстановления поврежденной энергосети и обеспечения электроэнергией во время отключений.

Эд Милибэнд во время первого...

Источник: president.gov.ua

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В частности, финансирование охватывает:

  • аварийный ремонт украинской энергетической инфраструктуры после российских ударов;
  • закупку резервных генераторов;
  • развитие солнечной энергетики для обеспечения электроснабжения во время отключений;
  • внедрение технологий, которые помогут Украине диверсифицировать источники электроэнергии.

Еще 34 млн фунтов будут направлены на поддержку отопления и водоснабжения для украинских семей в преддверии зимы. Часть помощи будет предоставляться непосредственно людям в виде денежных выплат.

Эд Милибэнд во время первого...

Источник: president.gov.ua

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Британское правительство будет работать над реализацией этой части пакета совместно с украинскими властями и гуманитарными организациями. Среди партнеров названы ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Украинский Красный Крест.

Отдельно Великобритания объявила о выделении 6,3 млн фунтов стерлингов на поддержку украинских усилий по расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности. Об этом Милибэнд заявил после посещения больницы в Киеве, где проходят лечение украинские военные, в частности те, кто получил тяжелые ранения на фронте.

Британское правительство также напомнило, что прошлой зимой, когда температура в Украине опускалась до минус 20 градусов, страна помогала обеспечивать генераторами более миллиона уязвимых гражданских лиц и восстанавливать поврежденные системы водоснабжения и отопления.

Эд Милибэнд во время первого...

Источник: president.gov.ua

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Эд Милибэнд во время первого...

Источник: president.gov.ua

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания ввела новые санкции против России. Стало известно, кто попал под новые ограничения.

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