Великобритания нанесла удар по России новыми санкциями: кто попал под ограничения

Великобритания объявила о введении масштабного пакета санкций против физических и юридических лиц, помогающих России финансировать и обеспечивать ее войну. Под ограничения попали российские нефтяные компании, танкеры теневого флота, криптовалютные биржи, платежные платформы и поставщики товаров для нужд российских вооруженных сил.

В целом новые санкции охватывают до 38 новых категорий. Об этом сообщило правительство Великобритании.

Санкции против российских нефтяных компаний

Сегодня Великобритания ввела санкции против еще двух российских нефтяных компаний – "Зарубежнафты" и "ИНК Капитал".

Великобритания стала первой страной из "Большой семерки", которая ввела санкции против четырех крупнейших российских нефтяных компаний. С учетом сегодняшних ограничений британские санкции теперь охватывают более 90% общей мощности российской нефтедобычи.

В Великобритании отметили, что санкции призваны не только остановить поток российских нефтяных денег, но и перекрыть пути обхода санкционного режима. В частности, это должно затруднить крупным российским нефтяным компаниям перемаркировку своей нефти под названием несанкционированной организации.

Под санкции попали танкеры теневого флота

Великобритания также ввела санкции в отношении 12 нефтяных танкеров, входящих в состав российского теневого флота. Общее количество танкеров, подпадающих под британские санкции, теперь превышает 600.

В британском правительстве отметили, что эти суда являются частью сети незаконной торговли российской нефтью. Танкеры теневого флота часто старше 20 лет, используют обманные методы судоходства для обхода санкций и могут ходить под ложными флагами.

В рамках этой операции Великобритания преследует не только суда, которые уже находятся в море, но и тех, кто обеспечивает цепочку поставок для перемещения российской нефти по всему миру.

Ограничения в отношении криптобирж и платежных платформ

Новый пакет также предусматривает санкции против трех криптовалютных бирж и двух платежных платформ. Среди них – три организации, связанные с Кыргызстаном, и одна, связанная с физическим лицом.

В Великобритании подозревают, что эти организации используются Россией для обхода финансовых санкций. Две из них, по данным британской стороны, обрабатывали и содействовали транзакциям с сетью A7.

Сеть незаконного финансирования "А7", поддерживаемая Кремлем, используется для обхода международных санкций против российского финансового сектора. В прошлом году сеть заявила о перемещении более 90 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно половине ежегодных военных расходов России.

В Великобритании считают, что отключение этих платформ затруднит доступ к средствам и их перевод для тех, кто находится под санкциями.

Санкции против поставщиков товаров для российской армии

В новый пакет также вошли 17 организаций и частных лиц, участвующих в поставках товаров, которые Великобритания, США и ЕС считают жизненно важными для продолжения военных действий России. Речь идет, в частности, о товарах общего высокого приоритета (CHP).

Среди них – российские импортеры станков, электроники и материалов, имеющих решающее значение для производства российских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В Великобритании отметили, что перемещение этих товаров носит глобальный характер, а отдельные лица и организации маскируют незаконную торговлю с Россией через третьи страны.

Сегодняшние меры также предусматривают внесение в санкционный список гражданина Европы из-за его связи с организацией из третьей страны, которая экспортирует станки в Россию. В Великобритании подчеркнули, что Россия использует эти станки для производства своей военной техники, поэтому такая торговля приносит ей материальные выгоды на поле боя.

"Послание простое: если вы помогаете России финансировать или оснащать эту войну, вы столкнетесь с последствиями".

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания не будет отменять собственные санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана, несмотря на решение Европейского Союза исключить их из санкционного списка. Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что Лондон не согласен с решением ЕС и считает, что санкции против российских бизнесменов должны сохраняться как инструмент давления на Москву.