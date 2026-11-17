Британия передаст Украине более тысячи ракет для ПВО и более десятка радаров: когда начнутся поставки

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" Великобритания объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 240 млн фунтов стерлингов (около 317 млн долларов США). В пакет войдут более тысячи зенитных ракет от Thales Belfast – это ракеты малой дальности для противовоздушной обороны. Также в пакет входят пусковые установки и более десятка радаров ПВО, приобретенных Великобританией по механизму PURL.

Поставки нового пакета помощи начнутся с середины декабря 2026 года, заявил во время 37-го "Рамштайна" министр обороны Великобритании Вес Стритинг. Он подчеркнул, что боеприпасы для ПВО должны "помочь Украине защититься этой зимой от варварских нападений Путина".

Что сказал Вес Стритинг

"Путин хочет использовать зиму как оружие. Именно поэтому мы должны продолжать превращать нашу непоколебимую преданность Украине в возможности, которые помогут защититься от варварских российских атак. Передовая Украины – это передовая линия свободы и демократии, и мы будем стоять рядом с украинцами столько, сколько потребуется", – заявил британский министр.

По его словам, зенитные ракеты станут основной частью этого пакета помощи, но в него также входят "более десятка радаров противовоздушной обороны", которые "помогут обнаруживать воздушные атаки".

Указанная сумма в 240 млн является частью помощи объемом 500 млн фунтов стерлингов, о которой британское правительство объявило еще при представлении государственного бюджета для покрытия неотложных потребностей украинской ПВО этой зимой.

Остальные меры поддержки в рамках зимнего пакета на 500 млн фунтов премьер-министр Великобритании должен представить в четверг, 19 ноября, во время встречи "Коалиции желающих" в Берлине.

37-й "Рамштайн"

Как сообщал OBOZ.UA, у Украины среди главных запросов нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины – перехватчики для ПВО и боеприпасы для боевой авиации. Кроме того, Украина рассчитывает на дополнительное финансирование, которое позволило бы увеличить производство беспилотников для Сил обороны.

Анонсируя мероприятие, украинский лидер обратил внимание на необходимость активизировать совместное с партнерами оборонное производство.

"Нужен и больший импульс для совместного с партнерами производства. Скорость нашей работы должна увеличиваться, и каждый день должен приносить Украине и партнерам результаты", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Великобритания ведет переговоры со странами-участницами Контактной группы о дополнительной помощи Украине накануне сложной зимы. Лондон стремится заручиться большей поддержкой союзников и продемонстрировать Кремлю готовность партнеров помогать Киеву столько, сколько потребуется.