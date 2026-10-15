Великобритания передала Украине новые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России — Bloomberg

Великобритания передала Украине дополнительные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые позволят украинским силам наносить удары по военным объектам России. Эта поставка должна помочь сорвать российские планы по атаке гражданской инфраструктуры Украины в преддверии зимы.

О новой партии ракет сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, вопрос о поставках обсуждали премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский во время визита украинского лидера в Лондон в среду.

Количество переданных ракет официально не разглашалось.

Поддержка Украины

Великобритания и другие союзники Украины усиливают поддержку Киева на фоне последних решений администрации президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о возвращении российского дизельного топлива на мировой рынок.

В среду Зеленский в интервью программе Piers Morgan Uncensored заявил, что почувствовал себя преданным из-за последних событий. Среди них он назвал договоренность о дизельном топливе, заявление Трампа об энергетическом перемирии и проблемы с доступом украинских военных к спутниковым технологиям SpaceX.

По данным Bloomberg, позиция Лондона в отношении ударов по российским объектам отличается от подхода Вашингтона. В Великобритании считают, что Украина не должна прекращать такие атаки, пока Москва не поступит так же.

Дальность ракет

Великобритания поставляет Украине ракеты Storm Shadow с 2023 года. Изначально их применение ограничивалось территорией Украины, где продолжаются боевые действия. В конце 2024 года украинские силы впервые применили эти ракеты для нанесения ударов по военным целям непосредственно на территории России.

Storm Shadow производит компания MBDA. Это высокоточные авиационные крылатые ракеты, способные преодолевать расстояние более 250 км. Они летят на высокой скорости вблизи поверхности земли, что затрудняет их перехват российской противовоздушной обороной.

По информации источников Bloomberg, Великобритания считает удары по российским объектам, причастным к нападениям на гражданское население и инфраструктуру Украины, оборонительными действиями.

Новые разработки

В последние недели Россия наращивала производство реактивных беспилотников и ракет, чтобы усилить удары по Украине. По мнению собеседников Bloomberg, Киеву важно иметь средства для противодействия этим атакам.

Администрация Трампа призвала Украину прекратить удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако в четверг украинские атаки возобновились в ответ на продолжение российских ударов по энергетическим объектам Украины.

В августе Бернем заявил, что Великобритания передаст Киеву чертежи дальнобойных ракет, чтобы Украина могла наладить их производство на своей территории. На реализацию этого плана потребуется время.

Кроме того, Великобритания разрабатывает более дешевые дальнобойные средства поражения, которые Украина сможет использовать без зависимости от американских компонентов и данных.

Британское правительство отказалось комментировать информацию о новой поставке Storm Shadow. Лондон также не раскрывает общее количество этих ракет, переданных Украине с начала полномасштабной войны.

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