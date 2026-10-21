Болгария больше не будет финансировать летальное оружие для Украины: подробности решения правительства

Болгария больше не будет финансировать закупки летального оружия для Украины через Европейский фонд мира (EPF). Власти страны утверждают, что поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность, однако "отвергают логику бесконечной военной конфронтации".

Соответствующее решение правительство Румена Радева приняло на заседании 21 октября. Об этом пишет Novinite.com, ссылаясь на информацию пресс-службы Совета министров.

Позиция "конструктивного воздержания"

"Болгария будет финансировать исключительно нелетальную помощь Украине", – заявили в правительстве. Кроме того, невойсковая помощь страны должна направляться в первую очередь в регионы с этническим болгарским населением.

Официальная София считает, что такое "конструктивное воздержание" отвечает стратегическому интересу государства – прекратить военные действия у своих границ.

"Сосредоточение исключительно на невоенной помощи является четким сигналом для международного сообщества о том, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но отвергает логику бесконечной военной конфронтации и ищет пути открытия дипломатических каналов для переговоров", – утверждают в Совете министров Болгарии.

Это решение знаменует собой вторую форму военной помощи, прекращенную с момента прихода к власти администрации "Прогрессивной Болгарии". Ранее правительство решило не передавать Киеву оружие из арсеналов болгарской армии.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов обратился к НАТО с просьбой об усилении обороны от беспилотников и других воздушных угроз на фоне серии атак на гражданские суда в Черном море. София попросила союзников предоставить боевую авиацию, зенитно-ракетные комплексы, системы противодействия дронам и патрульные самолеты, фактически запросив весь доступный спектр соответствующих возможностей.

– Кроме этого, до 30 октября Болгария планирует присоединиться к инициативе Североатлантического альянса по противодействию беспилотникам в Черном море.