Блог | Бизнес или укрытие? Предлагаю три изменения к идее правительства

Об идее правительства останавливать работу бизнеса с 04 декабря, если у него нет укрытия.....

Прочитал комментарии под предыдущим видео. "Нет укрытия – меняй государство". "А как будут проверять? Ведь сами проверяющие должны быть в бомбоубежищах". И точнее всего: "Все государство в одном примере".

Далее текст на языке оригинала.

Те саме, тільки у більш дипломатичному стилі отримав в зверненнях від бізнес-асоціацій.

Тому пропонуємо 3 зміни:

– бізнес сам вирішує, чи працювати в жовту тривогу;

– кожен працівник сам оцінює загрозу і може піти в укриття;

– обов’язок оповістити працівників і відвідувачів лишається.

Проєкт постанови Ради – СЕДО №2382340, відкритий для підпису всім народним депутатам. До 4 грудня залишилось 37 днів….

Станом на зараз підписали: