"Больше возможностей для защиты": Зеленский объявил о новых договоренностях с Германией, которые помогут остановить Россию

Утром 4 октября Россия вновь нанесла удар по Украине с помощью ударных дронов. В Киеве под удар попал Северный мост, в Сумах — склад медицинских препаратов, а в Днепре — предприятие связи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он также отметил, что сегодня Киев посещает федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, с которым Украина готовит новые договоренности.

В результате российских атак один человек погиб, ещё шестеро получили ранения.

За ночь оккупанты запустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из них – реактивные. Атаки охватили Киев, Днепровскую, Харьковскую, Донецкую, Сумскую области и Запорожье.

Среди главных целей были обычные жилые дома и критически важная инфраструктура, необходимая для повседневной жизни людей. В некоторых населенных пунктах из-за атак отключилось электричество, на местах работают соответствующие службы.

Президент подчеркнул, что Украина не должна оставаться один на один с российским террором. Только за эту неделю Россия применила более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 дронов были реактивными.

"Россия должна ответить за эту эскалацию", — заявил Зеленский.

В Киев прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Зеленский поблагодарил Германию за поддержку, отметив, что страна последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинцев от российских ударов.

Президент отметил, что Украина и Германия готовят решения, которые дадут больше возможностей для защиты Украины и всей Европы.

"Будут важные договоренности между Украиной и Германией. Россию нужно останавливать вместе", – заявил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фридрих Мерц прибыл в Киев с официальным визитом, который заранее не анонсировали. Последний раз федеральный канцлер Германии посещал Украину в мае 2025 года.

В ходе переговоров с Зеленским стороны должны обсудить поддержку украинской энергетики и дальнейшее сотрудничество в сфере обороны. По данным Reuters и DW, речь идет, в частности, о новом пакете военной помощи на 1 млрд евро, 350 млн евро на восстановление энергетического сектора и соглашении о совместном производстве беспилотников, в том числе средств противодействия российским реактивным БПЛА.