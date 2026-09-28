Непрекращающийся воздушный террор Киева: "ЕС" требует срочно созвать закрытое заседание согласительного совета ВР

Фракция "Европейская Солидарность" призывает срочно созвать закрытое заседание согласительного совета, а также заседание парламента в связи с непрекращающимся воздушным террором со стороны государства-агрессора. "ЕС" также требует, чтобы президент немедленно встретился с руководством парламентских фракций.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Народный депутат стала свидетельницей удара по зданию Национальной академии наук Украины.

"Я бежала по улице Хмельницкого и услышала сильный взрыв, а затем увидела черный столб дыма. Сразу стало очевидно, что это прямое попадание среди бела дня, в центре украинской столицы. Казалось, черное облако поднималось из родного желтого корпуса университета. Однако удар пришелся по зданию Академии наук, которое сразу окружила полиция, а пожарные до сих пор тушат пожар", — рассказала Ирина Геращенко.

"Это страшное сафари ещё раз свидетельствует о том, насколько Киев и другие украинские города незащищены от реактивных шахидов, как бездарно было упущено время для модернизации и усиления ПВО, в том числе мобильных противошахидных групп. В отличие от врага, который быстро модернизирует орудия убийства и наращивает их производство. Где 3000 ракет? Где деньги, которые ушли в карманы накормленных властью карманных структур, которые под заоблачными целями продают государству дроны и никак не могут предоставить обещанные дальнобойные средства?", — отмечает Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует немедленного созыва закрытого согласительного заседания и заседания ВР с единственным вопросом – обеспечение ПВО и ВСУ, ситуация с укрытиями. Отчет о производстве собственных ракет и противошахедных систем, которые власть бесконечно анонсировала. Что с системой связи и её защитой? Эти вопросы мы с Артуром Герасимовым уже сегодня поставим перед руководством Верховной Рады, потребовав проведения закрытой встречи с военными и секретарём СНБО", – пишет Геращенко.

"Зеленский обязан немедленно встретиться с руководством парламентских фракций", – подчеркивает сопредседатель "Евросолидарности".

Она также выразила искренние соболезнования пострадавшим и их семьям.

"В Киеве снова звучит тревога, враг продолжает обстреливать украинскую столицу. С утра пытаюсь дозвониться до всех знакомых сотрудников НАН, чтобы узнать, как у них дела", — написала Ирина Геращенко.