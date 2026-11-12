Блог | Безнаказанность порождает преступления. А Трамп делает их государственной политикой

Безнаказанность порождает преступления.

Палата представителей Конгресса 10 ноября отклонила попытку объявить импичмент главе Министерства войны США Питу Хегсету, не допустив вынесения этого вопроса на голосование в сессионном зале.

За передачу дела в комитет проголосовали 203 демократа и один независимый законодатель. Все 211 республиканцев, присутствовавших в зале, выступили против, а еще 11 законодателей не приняли участия в голосовании.

Единственным республиканцем, проголосовавшим вместе с демократами, стал Томас Мэсси, инициировавший процедуру импичмента против Хегсета и обвинивший его в совершении тяжких преступлений и правонарушений.

Что интересно, будь 11 демократов в зале во время голосования – у них бы все получилось. Но они отсутствовали по личным делам, и теперь на Демократическую партию по этому вопросу валят гору дерьма.

Попытка демократов объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету с позором ПРОВАЛИЛАСЬ! Все республиканцы, за исключением Томаса Мэсси – настоящего НЕУДАЧНИКА, – проголосовали в поддержку Пита, – написал Трамп в социальной сети Truth Social. – И снова: победы в Венесуэле и Иране, лучшие показатели набора в ряды вооруженных сил за всю их историю (огромные очереди желающих поступить на службу!) и невиданный прежде боевой дух – все это привело к ПОЛНОМУ ОПРАВДАНИЮ великого американского патриота".

А на следующий день нам снова ограничили Старшилд.

Пророссийские куколды. Ну что ж, будем ждать января.