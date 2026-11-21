Без Константиновки: Зеленский назвал 15 населенных пунктов для эвакуации гражданских по примеру Олешек

Украина передала американской стороне и омбудсмену обновленный список населенных пунктов, где предлагают провести гуманитарные операции по эвакуации населения по примеру оккупированных Олешек, расположенных в Херсонской области. В список вошли 15 населенных пунктов, однако в дальнейшем его будут дополнять в зависимости от ситуации и потребностей местных жителей.

Об этом перед встречей с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства также поблагодарил первую леди США за содействие в организации операции в Олешках, во время которой удалось спасти украинских граждан.

По словам Зеленского, Украина совместно с главнокомандующим Михаилом Драпатым уточнила перечень территорий, где необходимо организовать гуманитарные операции. В список вошли населенные пункты двух областей.

В Херсонской области эвакуационные миссии предлагают провести в:

Раденске;

Костогрызовом;

Голой Пристани;

Старой Збурьевке;

Новой Збурьевке;

Гладковке;

Больших Копанях;

Кардашинке;

Большой Кардашинке.

В Запорожской области речь идет о:

Маячке;

Златополе;

Днепрорудном;

Каменском;

Верхней Кринице;

Васильевке.

По словам главы государства, перечень населенных пунктов не является окончательным. Украина продолжит собирать информацию о ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы определить потребности гражданского населения и возможности проведения таких миссий.

По его словам, дальнейшая работа будет зависеть от получения точных данных о количестве людей в каждом населенном пункте и их состоянии. После уточнения информации список могут обновлять, а гуманитарные операции дополнительно прорабатывать с международными партнерами.

Напомним, в захваченных в начале полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты устроили гуманитарную катастрофу. В город не завозили продукты и медикаменты, а дороги были плотно заминированы, из-за чего местные жители не могли самостоятельно уехать.

Как писал OBOZ.UA, 1 ноября эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось преодолевать маршрут через территории России и Беларуси.