Без Константиновки: Зеленский назвал 15 населенных пунктов для эвакуации гражданских по примеру Олешек
Владимир Зеленский.
Источник: Getty Images
Украина передала американской стороне и омбудсмену обновленный список населенных пунктов, где предлагают провести гуманитарные операции по эвакуации населения по примеру оккупированных Олешек, расположенных в Херсонской области. В список вошли 15 населенных пунктов, однако в дальнейшем его будут дополнять в зависимости от ситуации и потребностей местных жителей.
Об этом перед встречей с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства также поблагодарил первую леди США за содействие в организации операции в Олешках, во время которой удалось спасти украинских граждан.
По словам Зеленского, Украина совместно с главнокомандующим Михаилом Драпатым уточнила перечень территорий, где необходимо организовать гуманитарные операции. В список вошли населенные пункты двух областей.
В Херсонской области эвакуационные миссии предлагают провести в:
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Раденске;
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Костогрызовом;
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Голой Пристани;
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Старой Збурьевке;
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Новой Збурьевке;
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Гладковке;
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Больших Копанях;
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Кардашинке;
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Большой Кардашинке.
В Запорожской области речь идет о:
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Маячке;
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Златополе;
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Днепрорудном;
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Каменском;
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Верхней Кринице;
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Васильевке.
По словам главы государства, перечень населенных пунктов не является окончательным. Украина продолжит собирать информацию о ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы определить потребности гражданского населения и возможности проведения таких миссий.
По его словам, дальнейшая работа будет зависеть от получения точных данных о количестве людей в каждом населенном пункте и их состоянии. После уточнения информации список могут обновлять, а гуманитарные операции дополнительно прорабатывать с международными партнерами.
Напомним, в захваченных в начале полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты устроили гуманитарную катастрофу. В город не завозили продукты и медикаменты, а дороги были плотно заминированы, из-за чего местные жители не могли самостоятельно уехать.
Как писал OBOZ.UA, 1 ноября эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось преодолевать маршрут через территории России и Беларуси.
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