Без разрешения НАТО: в Польше рассказали, как будут реагировать на вторжение России в страны Балтии

Польша готова немедленно направить свои войска в одну из стран Балтии в случае вооруженной провокации со стороны России, не дожидаясь официального введения пятой статьи договора НАТО. В то же время в польском правительстве обсуждают масштабы возможной военной помощи

Об этом сообщает польское издание Onet, ссылаясь на беседы с двумя министрами польского правительства. По информации собеседников издания, вопрос реагирования на возможную российскую агрессию против стран Балтии активно обсуждают как в Польше, так и в других государствах НАТО.

Какой сценарий нападения России рассматривают в Польше

В польском правительстве обсуждают возможность ограниченной вооруженной провокации России против одной из трех балтийских стран. В частности, речь идет о захвате небольшого населенного пункта, а не о полномасштабном вторжении.

По данным разведки, страна-агрессор пока не планирует и не имеет возможностей для масштабного нападения на любую страну НАТО. В то же время сценарий локальной военной провокации рассматривают как один из возможных вариантов развития событий.

В такой ситуации у Польши будет два варианта действий: ограничиться гуманитарной помощью или присоединиться к военной операции и направить своих военных на помощь стране, подвергшейся нападению.

При этом Варшава может дождаться соответствующего решения НАТО или самостоятельно отправить войска, не дожидаясь официального задействования пятой статьи Североатлантического договора. По информации источников Onet в польском правительстве, отсутствие реакции на российскую провокацию или запоздалое вмешательство союзников фактически будут означать конец НАТО.

В таком случае Россия получит возможность убедиться, что страны Альянса не способны защитить друг друга. Это также создаст угрозу для самой Польши, которая в случае аналогичной провокации на своей территории может оказаться без поддержки союзников.

Немедленная отправка польских войск также должна стать сигналом для Москвы. Если Россия не выведет свои силы с территории атакованного государства, она рискует оказаться в состоянии войны со всем Альянсом.

Какие войска Польша может направить в страны Балтии

Один из представителей правительства заявил, что Польша немедленно направит вооруженные силы на помощь атакованному балтийскому государству. По его словам, Варшава не будет ждать формального запуска пятой статьи НАТО, а будет действовать без промедления.

Другой собеседник высказал более осторожную позицию. Он объяснил, что имеющиеся военные ресурсы Польши ограничены, поэтому помощь не должна ослаблять собственные оборонные возможности страны. С учетом этого Варшава, скорее всего, будет отправлять специальные подразделения, а не, например, бронетанковые части.

В то же время оба политика согласны, что в случае вооруженной провокации России против одной из стран Балтии Польша присоединится к военному ответу.

Как рассказывал OBOZ.UA, войска США готовы очень быстро отреагировать, если Россия нападет на Польшу или страны Балтии. В то же время американские военные надеются заранее заметить подготовку к возможной атаке.