Бельгия передаст Украине 10 истребителей F-16: премьер назвал сроки

Бельгия передаст Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Ранее этот процесс замедлили задержки в бельгийской программе F-35, однако новые истребители уже начали поступать, что позволяет приступить к передаче техники Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Его цитирует The Brussels Times.

Бельгия передаст Украине 10 истребителей F-16 еще в этом году

Согласно обязательствам, взятым предыдущим правительством Бельгии, страна должна передать Украине свой парк устаревших истребителей F-16 по мере их замены на новые самолеты F-35. Первоначальный план предусматривал передачу 30 самолетов F-16 до 2028 года, однако график зависит от поэтапного поступления F-35.

"Мы несколько отстали от графика из-за длительных задержек с F-35, но они начинают поступать, что дает нам возможность передать F-16 Украине. В этом году мы передадим 10 самолетов", – заявил Де Вевер

Де Вевер подчеркнул, что Украина остро нуждается в боеспособных истребителях для защиты от российских атак. В частности , он отметил, что F-16 помогут Украине противостоять российским дронам.

"Украина срочно нуждается в боеспособных истребителях, и мы можем внести свой вклад", – сказал бельгийский премьер.

Другие договоренности

Во время встречи Зеленского и Де Вевера речь шла не только о самих самолетах, но и о боеприпасах для F-16.

Стороны обсудили возможность поставки Украине соответствующих снарядов, которые производит бельгийская оборонная компания FN Herstal.

Де Вевер также подтвердил свою поддержку дальнейшего финансирования Украины со стороны Европейского Союза.

"Я четко дал понять, что, по моему мнению, Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину", – заявил премьер-министр Бельгии.

Он добавил, что имеет собственное видение того, как это можно сделать, однако детали этого вопроса во время встречи с Зеленским не обсуждались. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в ходе дальнейших дискуссий европейских лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Бельгия в ближайшее время передаст Украине три F-16 с модернизированной системой РЭБ. Страна должна завершить процедуру согласования, поскольку эти самолеты были модернизированы с использованием французских технологий радиоэлектронной борьбы, поэтому для их передачи Украине требуется официальное разрешение Франции.