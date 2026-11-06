"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с Украиной

Словакия поможет Украине приобрести генераторы, необходимые, чтобы пережить зиму на фоне российских ударов по энергосистеме. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи со своим украинским коллегой Сергеем Корецким заявил, что "доволен" тем, что его страна присоединилась к усилиям по облегчению для украинцев этих тяжелых времен, и пожелал Украине обрести "справедливый и устойчивый мир".

Также Фицо анонсировал масштабные совместные инфраструктурные проекты и предложил поддержку усилиям Украины по вступлению в Европейский Союз. Подробности сообщает ведущее государственное информационное агентство Словакии TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky).

Фицо сделал ряд неожиданных заявлений

В четверг, 5 ноября, во Львове состоялись межправительственные консультации Украины и Словакии и переговоры глав правительств двух стран – Фицо и Корецкого.

Результатом встречи, пишет TASR, стала специальная резолюция с конкретными задачами и сроками их выполнения для отдельных членов правительства

На пресс-конференции после проведения четвертого совместного заседания правительств двух стран Фицо сделал несколько несколько неожиданных для него заявлений.

В частности, глава словацкого правительства подтвердил меры и гуманитарную деятельность, направленные на помощь народу Украины в том, чтобы пережить суровую зиму на фоне ударов РФ по энергетике. Речь идет, например, о выделении средств на приобретение генераторов.

"Я доволен решениями, направленными на облегчение этих тяжелых времен для народа Украины, возможно, также этой небольшой помощью, которую мы сейчас оказываем", – сказал Фицо.

Политик выразил надежду, что добрососедские отношения будут развиваться в ближайшем будущем без тени войны, которую сейчас переживает Украина.

"Мы все от всего сердца желаем вам справедливого и устойчивого мира, и я убежден, что когда-нибудь каждый в мире сможет достичь этого справедливого и устойчивого мира", – заявил Фицо.

Он также уверен, что в послевоенный период появятся огромные возможности для совместных словацко-украинских инициатив и сотрудничества – и первые шаги к ним делаются уже сейчас, в частности в сфере электрических интерконнекторов и подготовки крупных проектов транспортной инфраструктуры.

Фицо подчеркнул важность автомагистрального сообщения между двумя странами.

Глава правительства Словакии также одобрил информацию, которую он получил во время прямого разговора со своим украинским коллегой Сергеем Корецким. Помимо войны, сообщил он, стороны говорили и о международной политике и "очень серьезных амбициях" Украины относительно вступления в ЕС.

"Информация, которую я получил от премьер-министра Украины, бесценна для нас, поскольку она также позволяет нам лучше ориентироваться в международной политике", – заявил Фицо.

Глава словацкого правительства подтвердил поддержку Словакией интеграционных усилий Украины.

"Мы полностью уважаем ваши европейские амбиции и говорим, что каждый, кто хочет стать государством-членом ЕС, имеет право подать заявку, соответствовать критериям и вступить в Союз", – сказал Фицо.

По его словам, Словакия готова помочь Украине в ее интеграционных усилиях.

"Мы предлагаем помощь, связанную с нашим опытом членства в ЕС, а также с опытом, который мы получили в процессе вступления", – сказал Фицо.

Политик также выразил надежду, что вскоре состоится еще одна совместная встреча правительств Словакии и Украины, а также поддержал идею создания совместного бизнес-форума.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи Корецкого и Фицо во Львове 5 ноября было объявлено, что Словакия передаст Украине три тепловоза и €1 млн финансовой помощи.