"Видим определенные возможности": Кушнер и Виткофф поедут в Москву к Путину
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.
Источник: TRT World/Х
Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву. Они намерены встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить результаты переговоров.
После этого спецпредставители отправятся в Дублин (Ирландия), чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Джаред Кушнер после завершения переговоров.
Что известно
"Мы со Стивом Уиткоффом завтра отправляемся в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить то, о чем шла речь сегодня", – отметил Джаред Кушнер.
Спецпредставитель добавил, что они видят определенные возможности и перспективы.
После этого они запланировали встречу с Зеленским в Дублине.
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