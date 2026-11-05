Блог | Американские динозавры перед вымиранием: Вэнс уже отрекся от Трампа, Десантис бьет тревогу

Вице-президент Джей Ди Вэнс фактически толкнул Трампа под автобус, обвинив в поражении республиканцев войну в Иране. Войну, которую Трамп считает одной из главных побед за всю свою каденцию.

Как там было когда-то, где-то сказано: "Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоет петух, отречешься ты от Меня трижды"…

Правы были те американские аналитики, которые во вторник вечером утверждали, что президентские выборы 2028 года начнутся в среду утром.

Тем временем губернатор Флориды и один из главных оппонентов Трампа внутри партии Рон Десантис (он проиграл Трампу внутрипартийные праймериз на предыдущих выборах) сравнил результаты выборов в конгресс для республиканцев с метеоритом, который когда-то упал на динозавров… Особенно Десантиса поразила потеря Техаса. Это – базовый регион республиканской партии. Там они проиграли все.

Символично, Украину часто сравнивают именно с Техасом. Украинцы – это техасцы Европы!" – говорил генерал Бен Ходжес.

А главный "динозавр" Америки вчера установил последнюю "банту" над новым бальным залом в Вайт Хаусе. Трампу по*уй на результаты выборов, они его не интересуют. Он глуп, как стог сена, и совершенно этого не стесняется… – Здесь будут висеть очень красивые золотые люстры, – хвастался Трамп на видеокамеру, в то время как республиканцы плакали и сморкались в платочки… Да мечтали, чтобы Трамп сам был повешен на тех люстрах…

В целом ситуация в верхах Республиканской партии сейчас напоминает украинскую поговорку: "Женился дурак, да взял дурочку. Да не знали, что делать, да сожгли дом".

Аналитики CNN считают, что поражение Трампа будет иметь скорее позитивные последствия для Украины. Единственный негатив они видят в том, что Путин будет стремиться максимально использовать Трампа хотя бы до весны 2027 года, когда американский президент окончательно захромает.

Путину надо было бы завоевать Донбасс до той весны… Очевидно, именно с этой целью начальник генштаба РФ Герасимов секретно отдал приказ прекратить "бессмысленное и беспощадное" осеннее наступление российских войск. Причина: дефицит топлива. Топливо из армии ушло на Москву из-за дефицита, вызванного успешными ударами ВСУ по российским нефтяным заводам…

То есть, нам, как обычно, – свое делать… Как и завещал нам отец Кит Келлог: "Сожгите все их нефтяные заводы, кибенематери!"