Блог | Америка превыше всего или Трамп превыше Америки? Нужно 50 лет, чтобы отмыться от позора трампизма

Госсекретарь США Марко Антони Рубио уже выбросил в пропасть лакированные туфли, подаренные ему Трампом, и собрался в отставку с прицелом на выборы 2028 года.

Как человек разумный, Рубио видит: если сарай уже сгорел, та же участь ждет и дом. Пусть даже это целый Дом, да еще и Белый. Несмотря на его новый бальный зал в стиле рококо с люрексом и блестками. В этой команде на карьеру рассчитывать не приходится. А все возможные будущие сценарии, связанные с Трампом, ведут в основном в сторону Уотергейта.

Вице-президент Джей Ди Вэнс тоже думает в этом направлении. А Вэнс для нас хуже, чем Трамп. Потому что Трамп просто тупый дурак, а Вэнс – коварный и подлый дурак.

Поэтому Джей Ди Вэнс сейчас говорит предвыборными лозунгами. Говорит, что нужно положить конец войне в Иране, навести порядок в экономике и вернуться к лозунгу "Америка прежде всего"... Make America great again

Но он не говорит, что "Америка прежде всего" – это не та Америка, которую они с Трампом и Маском стремились построить.

Грейт эгейн – это сильная и справедливая Америка. Та Америка, которая осознает свою силу и свою правоту. Та Америка, которая карает диктаторов и военных преступников, а не водит с ними хороводы. Та Америка, которая строит свое влияние не на тарифах, а на защите. Та Америка, которая не терпит неофашистов и политических извращенцев. Та Америка, которая не пытается переименовать океаны и отобрать Канаду с Исландией. Та Америка, которая не посылает союзников в задницу. Та Америка, которая держит слово и гарантии.

Пока они (республиканцы) этого не поймут, снова может получиться только Make Amerika stupid againe

Соединенным Штатам теперь понадобится как минимум лет пятьдесят, чтобы вернуть доверие к себе и смыть позорное пятно трампизма. Самое позорное пятно в собственной политической и государственной истории.

"Опомнитесь, покайтесь, безбожные сыны!" – как говорил Пантелеймон Кулиш на первом учредительном заседании группы MAGA...