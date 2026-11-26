"Но цель того стоит": в Польше назвали самые проблемные сферы для Украины на пути в ЕС

На пути к членству в Европейском союзе Украине предстоит пройти сложные переговоры по ряду чувствительных вопросов. Наибольшие трудности могут возникнуть в сферах транспорта и сельского хозяйства, а также в вопросах защиты прав национальных меньшинств. Отдельным вызовом в отношениях с Польшей останется историческая политика.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сенате страны, отвечая на вопрос о перспективах европейской интеграции Украины. Он выразил надежду, что до конца года удастся открыть все переговорные кластеры, но подчеркнул: это будет лишь началом длительного процесса выполнения условий вступления.

Какие сферы могут стать самыми большими препятствиями

По словам Сикорского, среди самых сложных направлений переговоров для Украины будут транспорт и сельское хозяйство. Именно эти сферы непосредственно связаны с функционированием общего рынка ЕС, правилами конкуренции и условиями доступа к европейскому экономическому пространству.

Отдельную сложность представят вопросы национальных меньшинств. Сикорский отметил, что для некоторых стран Евросоюза эта тема будет важной частью переговорного процесса.

Для Польши, по его словам, особое значение будут иметь также вопросы исторической политики. Они остаются чувствительными в двусторонних отношениях между Варшавой и Киевом и могут влиять на политический диалог во время евроинтеграции Украины.

"Надеюсь, что до конца года мы откроем все переговорные кластеры. Но будем помнить, что открытие переговоров не означает их завершения. Это лишь представление Украине того, какие условия она должна выполнить, чтобы ее институты могли интегрироваться с Евросоюзом", – заявил польский министр.

Он подчеркнул, что после открытия кластеров начнется непосредственная работа над выполнением требований ЕС, а этот процесс не будет простым.

Открытие переговорных кластеров – только начало

Сикорский отдельно обратил внимание на то, что сам факт открытия переговорных кластеров не означает скорого завершения переговоров или автоматического вступления в Евросоюз.

Кластеры объединяют тематические разделы законодательства ЕС, которые страна-кандидат должна согласовать со своим национальным законодательством и практикой. Во время переговоров Украина должна будет не только принимать необходимые законы, но и обеспечивать их реальное выполнение, адаптировать работу государственных институтов и доказывать соответствие европейским стандартам.

На этом этапе важны будут как внутренние реформы Украины, так и согласование позиций с государствами-членами ЕС. Ведь продвижение переговоров зависит не только от выполнения технических требований, но и от политической поддержки стран Союза.

Польский министр отметил, что, судя по его общению с украинцами, они уже осознают сложность предстоящего процесса.

"Я им говорю: процесс вступления сложный, но цель того стоит", – подытожил Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны. В то же время он предостерег украинцев от ожиданий быстрого вступления в блок европейских государств.