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Агент Краснов раскрылся
Президент США Дональд Трамп.
Источник: Getty
Просто хронология событий последнего месяца в рамках "спецоперации"
5–6 сентября 2026 года — очные переговоры в Москве.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер посетили Москву.
Они провели личную встречу с Путиным в Кремле.
(!) Похоже, именно здесь было принципиально согласовано дело по дизельному топливу
6 сентября 2026 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Киев
8 сентября 2026 года состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
(!) Здесь сделка была подтверждена Путиным
14 сентября 2026 года Трамп впервые объявил о якобы достигнутой договоренности снизить интенсивность атак на российские НПЗ и заявил, что Украина согласилась сократить удары (!)
Украина этого не подтверждала, насколько я знаю.
22 сентября 2026 года — личная встреча лидеров Украины и США в Нью-Йорке. Переговоры были сосредоточены на предложениях по деэскалации, включая возможность взаимного энергетического и морского перемирия.
В этот же день (Трамп уже знал, что соглашение находится в процессе):
22 сентября 2026 года MINERVA ZEN — крупнотоннажный греческий танкер для перевозки нефти и химикатов (Chemical/Oil Products Tanker) отплыл с грузом из Санкт-Петербурга и направляется в порт Саванна (Savannah), расположенный в штате Джорджия на восточном побережье США
С 24 по 28 сентября 2026 года Кирилл Дмитриев отправился в США. Проводил встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне
9 октября 2026 года Многосторонний раунд в Майами: Украина — США
Снова в тот же день (как вам такая синхронность?):
9 октября 2026 года — телефонный разговор. Путин и Трамп провели полтора часа в телефонных переговорах. По их итогам Трамп объявил о достижении "дизельного соглашения".
С 10 по 12 октября 2026 года ожидается, что судно прибудет (!!!) к побережью Соединённых Штатов в период
...
Похоже, эта спецоперация давно шаг за шагом разворачивалась.
- Главная её цель — восстановление легитимности России за столом переговоров с "большими дядями"
- Переговоры и встречи с Украиной не ставили целью достижение мира, а были прикрытием
- "Дизель" не был целью, это лишь один из многих элементов
- Например, сегодня Трамп заявил, что Украине нужны выборы нового президента, который согласится на его условия.
Вот так агент Краснов ни словом не выдает себя.
А что мы? Пожелаем господину Трампу крепкого здоровья :)
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